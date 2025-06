Diletta Leotta e Loris Karius innamorati a Ibiza, altro che crisi!

News VIP

Nessuna crisi in vista per Diletta Leotta e Loris Karius, che si godono la vacanza in famiglia ad Ibiza insieme alla figlia Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius sono in crisi? La coppia è spesso al centro dei pettegolezzi e neppure le maestose nozze, celebrate nella splendida cornice dell’Isola di Vulcano, hanno messo a tacere i pettegolezzi. Le nuove foto rubate dai paparazzi, tuttavia, confermano che tra la giornalista di DAZN e il calciatore procede tutto a gonfie vele.

Diletta Leotta e Loris Karius in crisi?

Da quando ha ufficializzato la sua relazione con Loris Karius, Diletta Leotta è finita al centro dei pettegolezzi più che mai. Certo la vita privata della bella giornalista di DAZN era già di dominio pubblico, vista la sua notorietà, come durante la relazione con Can Yaman, che ha rischiato di incontrare nello stesso ristorante milanese poche settimane fa, ma ora più che mai haters e pettegoli cercano il pretesto per mettere in dubbio il suo amore per l’affascinante calciatore.

Diletta e Loris si sono sposati circa un anno fa, con una cerimonia da sogno nella splendida Isola di Vulcano e tanti invitati Vip, e hanno una bellissima bambina di nome Aria che a breve compirà due anni, proprio nel giorno del compleanno della mamma, data che condividono con gioia. Nelle ultime settimane le voci di una presunta crisi di coppia tra Diletta e Loris si sono fatte più insistenti, corroborate dall’assenza di foto e video insieme nei momenti più importanti come le festività o i lunghi weekend di viaggio. Il rapporto di coppia si è raffreddato oppure si tratta di una mera impressione data dai social, come spesso accade? A rispondere sono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nella copertina di questa settimana.

Diletta e Loris, nessuna crisi: vacanze di famiglia a Ibiza

Diletta Leotta e Loris Karius non sono in crisi come riportano i gossip da diverse settimane, nessuna lontana tra loro anzi, al contrario, una grande complicità e tanto amore che sfoggiano durante la loro vacanza di famiglia ad Ibiza. Insieme alla figlia Aria, infatti, la coppia è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini dove leggiamo:

“A smentire le voci che parlavano, se non proprio di crisi, di un raffreddamento, ci pensano i sorrisi gli sguardi complici e gli slanci di affetto di questi scatti rubati”.

Insomma tutto bene tra la giornalista di DAZN e il calciatore, che ora dovranno impegnarsi a rilassarsi il più possibile prima della nuova stagione calcistica. Diletta rimane un baluardo del sito streaming dedicato allo sport mentre Karius si sta riprendendo da un infortunio e la sua sorte è ancora incerta.