Diletta Leotta confida: ''L'Immagine fa parte del nostro lavoro ma...''

Irene Sangermano

Diletta Leotta commenta il suo lavoro di presentatrice e giornalista, con un appunto sul suo aspetto fisico.

Diletta Leotta pronta per una nuova avventura su DAZN con un programma tutto suo. La giornalista sportiva, che recentemente ha festeggiato il suo compleanno insieme alla figlia Aria, spiega cosa pensa della sua professione e del legame con l’aspetto fisico.

Diletta Leotta debutta con Fuoriclasse Serie A Show

Non sarà più relegata al bordo campo, pur amando moltissimo aggiornare i telespettatori e incontrare gli sportivi dopo i match più appassionanti, bensì ora Diletta Leotta sarà protagonista in studio di Fuoriclasse Seria a Show, un nuovo programma sempre firmato DAZN. La giornalista sportiva sta ampliando il suo portfolio anche se non tutti gli azzardi le sono riusciti bene. Pensiamo, infatti, che circa un anno fa Diletta ha portato a casa un clamoroso flop con il ritorno su Canale 5 de La Talpa, chiuso anticipatamente proprio a causa degli ascolti bassissimi e delle forti critiche del pubblico, a dir poco annoiato da questa stagione del reality show di Mediaset.

Leggi anche Alena Seredova all'attacco contro Ilaria D'Amico

Lei, comunque, non si arrende e ci riprova nel campo sportivo con questo nuovo show commentato sulle pagine di Sportweek. Diletta è tornata a lavoro dopo una lunga estate trascorsa con la sua famiglia e le amiche, in particolare pochi giorni fa ha festeggiato il suo 34esimo compleanno, che coincide con il secondo della figlia Aria - essendo nate lo stesso giorno - nata dalla favola d’amore con Loris Karius. Nessuna crisi per loro, a dispetto delle malelingue che li volevano in procinto di separarsi a pochi mesi dal matrimonio.

Diletta Leotta parla del ruolo della donna conduttrice

Secondo Diletta Leotta la bellezza capita e questo ormai è chiaro a tutto il mondo, ma un po’ di bellezza di certo non guasta anche sul lavoro. Il ruolo della donna giornalista e presentatrice sta cambiando, lo avverte anche la siciliana che nel corso dell’intervista si è detta molto felice di lavorare con DAZN, un ambiente di lavoro che valorizza veramente il talento.

“E' chiaro che l’immagine fa parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale. Poi, un bel vestito fa piacere metterselo”.

Ha spiegato Diletta, facendo presente che in televisione l’immagine è comunque importante altrimenti si manca di rispetto anche al pubblico presentandosi in modo troppo spartano. Infine, Leotta ha voluto sottolineare che lei non è capace di provare invidia, essendo cresciuta con valori reali, dunque nessuna competizione tra donne con lei.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
