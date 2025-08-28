TGCom24
Alena Seredova torna a pungere Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la frecciatina velenosa

Alena Seredova non dimentica e non perdona! La nuova frecciatina a Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non passa inosservata.

Alena Seredova non perdona, non dimentica e di certo non promuovere la pace. La modella e showgirl, in una recente intervista, torna a parlare di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon e non manca la frecciatina velenosa.

Alena Seredova felice con Alessandro Nasi

Sono passati diversi anni da quando Alena Seredova e Gigi Buffon si sono lasciati, dopo che il portiere più famoso d’Italia si è innamorato della giornalista Ilaria D’Amico. Sappiamo bene che la modella e showgirl non ha mai perdonato questo tradimento e anche oggi, nonostante sia appunto trascorso del tempo e la sua vita sia andata avanti, Alena si mostra totalmente impassibile davanti all’idea di una riconciliazione.

Nel frattempo la sua vita è andata avanti nel migliore dei modi, dal momento che Seredova ha conosciuto e si è innamorata di Alessandro Nasi, con il quale nel 2020 ha avuto una splendida bambina Vivienne Charlotte, e che ha sposato nel 2023. In una lunga intervista al settimanale Oggi, Alena ha speso parole al miele per suo marito che ha saputo corteggiarla quando lei era ancora molto scossa dalla separazione con Buffon, e piangeva per lui. Seredova ha confessato che ci ha messo tanto a fidarsi ma che, con grande pazienza Nasi l’ha conquistata salvandole la vita. Ben diverse sono le parole che, invece, Alena rivolge a Buffon e D’Amico per i quali sembra non esserci via di redenzione nella sua mente.

Alena Seredova lancia una bella frecciatina a Ilaria D’Amico

La fine del matrimonio tra Alena Seredova e Gigi Buffon ha occupato per diversi mesi le prime pagine dei giornali dei gossip, dal momento che il calciatore ha lasciato la moglie per Ilaria D’Amico con la quale fa ancora coppia. Un colpo di fulmine che ad Alena è costato una vita intera e una famiglia e che lei non ha mai perdonato. Nel corso dell’intervista, infatti, parlando del rapporto con il suo ex marito e la nuova moglie, Seredova ha ammesso di non frequentarli per non creare confusione ai suoi figli per i quali vorrebbe mantenere un modello più tradizionale. Poi ha lanciato una bella stilettata a Ilaria.

“Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato”.

Ha chiosato Seredova, escludendo la possibilità di prendere un caffè in amicizia con la nuova moglie di Gigi Buffon. Insomma, la pace è lontana, l’armistizio è firmato ma molto fragile.

Guida TV