Diletta Leotta conduce Fuoriclasse: ''Nuovo modo di raccontare la passione per il calcio''

Diletta Leotta al timone di Fuoriclasse nuovo programma di DAZN della domenica sera. Ecco come ha commentato.

Diletta Leotta conduce Fuoriclasse, il nuovo programma di DAZN della domenica sera che accompagna la Serie A. La giornalista sportiva è entusiasta di questo progetto, ecco cosa ha raccontato svelando anche di aver preso ufficialmente parte ad una lega con una squadra.

Negli ultimi anni Diletta Leotta ha visto la sua carriera crescere esponenzialmente. Tra le donne più sexy d’Italia, la giornalista sportiva è diventata il volto di punta di DAZN, ha poi provato a cimentarsi nel ruolo di presentatrice de La Talpa ma purtroppo il reality show ha registrato un top, finendo per essere cancellato da Mediaset prima della chiusura da calendario. Nel frattempo, Diletta si è sposata con Loris Karius, è diventata mamma di Aria, poi ha detto no a Ballando con le Stelle, il cui cast questo anno è davvero stellare. Nel frattempo, la piattaforma streaming dedicata allo sport l’ha promossa, mettendola alla guida di Fuoriclasse, il nuovo programma di DAZN della domenica sera che accompagna la Serie A.

“Sono contentissima perché siamo partiti proprio bene con un’energie stupenda che nasce sia in studio, sia nel dialogo con chi ci segue da casa. È un nuovo modo di raccontare la passione per il calcio, intimo, autentico, divertente. Ma senza perdere di vista i fondamentali: analisti tecniche e aggiornamenti sull’attualità”.

Ha ammesso Diletta nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Nella sua nuova avventura ci sono anche Bobo Vieri, Alessandro Matri e Massimo Ambrosini, affiancati da Federica Zille, guidati proprio dalla giornalista siciliana.

Diletta Leotta a capo di una squadra

Mentre la sua carriera di presentatrice e giornalista sportiva continua a gonfie vele, Diletta Leotta ha deciso di lanciarsi anche in una nuova avventura, sempre pronta a sperimentare e mettersi alla prova. Leotta, infatti, è la presidentessa di una delle squadre della Kings Leader Italia.

“Sono orgogliosa di essere la prima presidentessa donna della Kings Leader Italia (un campionato di calcio a 7 ndr.) e per la quale DAZN trasmetter a tutti gli effetti una nova competizione. La mia squadra si chiama D-Power e a breve esordiremo, i nostri colori sono il rosso e l’azzurro, evocano un po’ quelli del Catania di quando ero piccola. Il logo poi è speciale, perché ricorda Lillo, il mio amato cagnolino”.

Insomma, Leotta ha sempre mille idee. Lei, infatti, è anche una testimonial e su Instagram è molto amata e seguita, conta 9,2 milioni di followers pronti a seguirla e adorarla. Protagonista del gossip, Leotta è innamoratissima del marito e tra loro procede tutto a gonfie vele, i due infatti formano una famiglia bellissima.