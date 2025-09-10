TGCom24
Dentro la Notizia VS La Vita in Diretta: gli ascolti sono spietati, ecco chi ha vinto

Irene Sangermano

Chi ha vinto la prima gara di ascolti tra Dentro la Notizia e La Vita in Diretta? Ecco i risultati dello share.

Dentro la Notizia VS La Vita in Diretta: gli ascolti sono spietati, ecco chi ha vinto

Dentro la Notizia ha debuttato su Canale 5, con al timone del contenitore pomeridiano di informazione che ha sostituto Pomeriggio 5 il giornalista Gianluigi Nuzzi. Anche La Vita in Diretta di Alberto Matano è tornato su Rai 1. Ma chi avrà vinto la prima sfida dello share? I dati parlano molto chiaro.

Dentro la Notizia Vs La Vita in Diretta, la sfida ha inizio

La competizione tra Rai e Mediaset si fa sempre più serrata e questo anno sembra che non ci sia spazio per un armistizio. La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti ha inaspettatamente battuto Stefano De Martino con Affari Tuoi, che lo scorso anno era leader di fascia senza troppa fatica, seguito da milioni di spettatori italiani. C’è poi la questione tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, alla quale vanno i complimenti per il cast stellare e ricco che ha creato questo anno, con Tu si Qui Vales di Maria De Filippi su Canale 5, che già lo scorso anno ha perso palesemente colpi contro lo show danzante di Rai 1, e questo anno rischia ancora più grosso dato che nel cast fisso ci sarà Barbara d’Urso, poi Belen Rodriguez come ballerina per una notte.

Ora si apre un’altra sfida ovvero quella di Dentro la Notizia, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 al posto di Pomeriggio 5 che è stato sostituto totalmente dopo l’addio di Myrta Merlino, a favore di un intrattenimento di approfondimento e cronaca, contro La Vita in Diretta. Sappiamo benissimo che Alberto Matano è amatissimo dal pubblico tanto che, una volta tolta Barbarella dalla competizione, lui ha stravinto con gli ascolti senza neppure sforzo. Mentre Matano accoglie gli ex opinionisti di Pomeriggio 5 nel suo studio, dato che nel nuovo format Mediaset non ci sarà spazio per la cronaca rosa e il gossip trash, scopriamo chi ha vinto la prima gara degli ascolti.

Matano batte Nuzzi, i dati dello share

La prima settimana di messa in onda di Dentro la Notizia non è andata malissimo, con un’accoglienza tiepida ma non negativa da parte del pubblico di Canale 5. Ma ieri è tornato in onda anche il rivale La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano su Rai 1, e la situazione è decisamente cambiata. Stando, infatti, ai dati dello share la prima puntata del programma condotto da Matano ha totalizzato 1575000 spettatori, con il 20.8% di share mentre Nuzzi ha raccolto 112000 spettatori con il 16.5% di share.

Interrogato sulla rivalità con Matano, Nuzzi aveva già messo le mani avanti spiegando che non sente la pressione dato che sta di fatto creando un nuovo programma su Canale 5 e ci vorrà tempo e rodaggio per permettere agli spettatori di scegliere il proprio preferito. Certo l’idea di abolire totalmente il gossip forse ingolosisce poco il pubblico italiano che, si sa, ha una passione smodata per la cronaca rosa. La partita, comunque, è appena iniziata dunque si vedrà nel corso dell’anno chi la spunterà.

