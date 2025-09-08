Dentro la Notizia, gli opinionisti lasciano e corrono da Matano in Rai

News VIP

Con la chiusura di Pomeriggio 5 e la messa in onda di Dentro la Notizia, senza l'approfondimento legato al gossip, i vecchi opinionisti del programma trovano lavoro da Alberto Matano a La Vita in Diretta.

È partito Dentro la Notizia, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 al posto di Pomeriggio 5. Mancherà la parte dedicata al gossip e al trash e così i vecchi opinionisti di Myrta Merlino fuggono, trovando riparo a La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1. Ecco i dettagli.

Dentro la Notizia, gli opinionisti fuggono in Rai

Come confermato nelle ultime settimane, Pomeriggio 5 lascia il posto a Dentro la Notizia il nuovo programma pomeridiano di approfondimento in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì. Gianluigi Nuzzi conduce Dentro la Notizia e per lui questa è decisamente una sfida visto che negli ultimi anni, precisamente da quando Barbara d’Urso è stata allontanata da Mediaset, la sfida degli ascolti è stata vinta a mani basse da Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai 1.

Nel nuovo format di Canale 5 non ci sarà pià spazio per i battibecchi della cronaca rosa, del costume e della televisione, insomma il trash è totalmente abolito e questo ha messo agitazione negli opinionisti che, per anni, hanno popolato il salotto di Pomeriggio 5. Sembra che questo drastico cambiamento di rotta abbia portato alcuni di loro a fuggire in Rai. Ecco tutti i dettagli.

Alberto Matano accoglie gli opinionisti di Canale 5

Con la chiusura di Pomeriggio 5 a favore di Dentro la Notizia ci sarà un grande cambiamento nel contenitore di intrattenimento pomeridiano di Canale 5, a partire dal fatto che nel programma di Gianluigi Nuzzi non ci sarà spazio per la cronaca rosa e per tutti quei programmi trash che fanno sempre discutere. Secondo Giuseppe Candela, vedendosi privati del loro spazio, molti ex opinionisti di Pomeriggio 5 sono fuggiti in Rai dove verranno accolti dalla concorrenza, ovvero da Alberto Matano a La Vita in Diretta.

“Alla porta di Alberto Matano in queste settimane hanno bussato molti orfani di “Pomeriggio 5” by Myrta Merlino, speranzosi di ricollocarsi e con la volontà di accomodarsi al tavolo di Rai1. Tra i tanti che si sono proposti hanno ottenuto un sì, per il momento ci sono Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica“.

Insomma, alcuni volti noti di Canale 5 saranno nel cast de La Vita in Diretta, e con loro anche la criminologa più amata del piccolo schermo ovvero Roberta Bruzzone, che ha confermato la sua presenza a partire da oggi, lunedì 8 settembre 2025. Chi vincerà la gara degli ascolti?