Cristiano Ronaldo ha chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo: la proposta con Anello preziosissimo!

Irene Sangermano

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano dopo nove anni insieme. Ecco l'anello mastodontico per la proposta di nozze.

Cristiano Ronaldo ha chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo: la proposta con Anello preziosissimo!

Cristiano Ronaldo ha chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo. I due fanno coppia fissa da nove anni e hanno una splendida e numerosa famiglia, e ora convoleranno a nozze per diventare ufficialmente marito e moglie. Ecco i dettagli e la foto dell’anello con mastodontico diamante regalato dal calciatore portoghese.

Cristiano Ronaldo chiede la mano di Georgina Rodriguez

La favola d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha un lieto fine romanticissimo. Il calciatore portoghese, attualmente militante nell’Al-Nassr con un contratto che farebbe venire un immediato capogiro a qualsiasi comune mortale, e la bella influencer da 68,4 milioni di followers su Instagram, fanno coppia fissa dal 2016 e hanno formato nel tempo una bellissima famiglia composta da ben cinque bambini. Cristiano Ronaldo Jr, di cui non è stata mai rivelata l’identità della madre naturale, Mateo ed Eva nati da madre surrogata, Alana Martina primogenita naturale di Cristiano e Georgina, poi Bella Esmeralda nata nel 2022 in un parto gemellare segnato purtroppo dalla perdita dell’altro bambino che la coppia ha voluto chiamare Angel.

Insomma, una famiglia affiatata che segue le peripezie calcistiche di Ronaldo in giro per il mondo con il suo impegno anche nella nazionale portoghese. La famiglia si è trasferita negli Emirati Arabi e ha continuato la vita fatta di lusso e agi, del resto Ronaldo è uno dei calciatori più pagati al mondo per il suo talento. Nelle ultime ore, sulla sua pagina social seguitissima, Georgina ha dato un annuncio inaspettato pubblicando una foto che di certo non è passata inosservata.

L’anello di fidanzamento di Georgina Rodriguez: che lusso

Dopo nove anni insieme e tanti figli cresciuti come una famiglia bellissima e molto unita, Cristiano Ronaldo ha deciso di fare le cose per bene e ha chiesto a Georgina Rodriguez di sposarlo. A comunicarlo è stata proprio lei su Instagram pubblicando la foto dell’anello di fidanzamento ricevuto dal calciatore portoghese, un diamante di proporzioni cosmiche decisamente di lusso anche se poco elegante.

Ma si sa, la famiglia Ronaldo è così: chiassosa, pacchiana, esagerata, amante dello sfoggio della propria ricchezza. “Sì lo voglio, in questa e in tutte le mie vite”, ha scritto Georgina emozionata sui social, e immediati sono stati i commenti da parte dei fan ma anche di volti Vip di tutto il mondo che si sono congratulati con la coppia. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli per le nozze che saranno sicuramente sopra le righe.

