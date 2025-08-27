TGCom24
Home | VIP | News | Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi
News VIP

Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Irene Sangermano

Intervistato da Chi, Cristiano Malgioglio parla del suo rapporto con Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Cristiano Malgioglio si lascia andare ad una lunga riflessione sul nuovo numero del settimanale Chi, toccando argomenti personali e della sua carriera, poi citando due presentatrici che lo hanno aiutato e compreso, Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto su di loro.

Cristiano Malgioglio ripercorre la sua vita

Artista eclettico, amatissimo dal pubblico per la sua spontaneità, Cristiano Malgioglio ha voluto pubblicare su Chi un lungo intervento durante il quale ha ripercorso momenti della sua carriera ma anche della sua vita privata, raccontando il legame con il noto settimane diretto da Alfonso Signorini. Cristiano, che sarà uno dei giudici di Tale e Quale Show insieme a Giorgio Panariello, ha ammesso di essersi sempre sentito libero di esprimere ogni sua sensazione sul settimanale, che non lo ha mai lasciato solo.

“Chi è stato con me quando il mondo dello spettacolo mi aveva lasciato un po’ ai margini, ed è rimasto anche nei momenti scomposti, come nei miei momenti di felicità. Un settimanale che non mi ha mai chiesto di essere diverso da quello che sono”.

Ha commentato Malgioglio ripercorrendo poi un momento molto buio della sua vita, quello della scomparsa di sua madre. Cristiano, infatti, ha ammesso di aver pensato di lasciare l’Italia seriamente ma alla fine ha capito che doveva rimanere a casa per metabolizzare il suo dolore. Parlando invece dei suoi interventi televisivi, l’artista ha poi voluto elargire parole bellissime per due presentatrici di Canale 5.

Cristiano Malgioglio, parole al miele per De Filippi e Toffanin

Parlando della sua vita privata e della sua carriera, lunghissima e costellata da tanti momenti salienti, Cristiano Malgioglio non ha potuto non nominare anche due presentatrici di Mediaset che per lui sono molto importanti. Più volte, infatti, Cristiano è stato ospite dello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, alla quale ha riservato anche diverse anteprime ed esclusive. Su di lei, il cantante ha detto:

“Lei è un’orchidea che si apre lentamente. Ti guarda con quegli occhi, grandi e veri, e riesce a farti dire cose che non sapevi di avere dentro. Mi ha fatto commuovere, mi ha fatto ridere, mi ha fatto sentire ascoltato”.

Parole bellissime e sincere che senza dubbio faranno molto piacere a Silvia, amata dal pubblico proprio per la sua eleganza e per la sua grande capacità di mettere a suo agio l’ospite, cercando l’esclusiva senza scadere nell’aggressione. Cristiano, tuttavia, ha confidato di dovere molto anche a Maria De Filippi, che ha definito “un faro” in grado di guidare il suo talento, e che gli ha permesso di far avverare uno dei suoi sogni: diventare giudice del Serale di Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 28 agosto 2025: Addio Ilter!
Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 28 agosto 2025: Halit se ne va di casa e fa l'amore con Ender!
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Zeynep e Alihan si sposano, Halit divorzia da Yildiz
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Zeynep e Alihan si sposano, Halit divorzia da Yildiz
Ballando con le stelle, Paolo Belli è un concorrente della nuova edizione: l'annuncio ufficiale
news VIP Ballando con le stelle, Paolo Belli è un concorrente della nuova edizione: l'annuncio ufficiale
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2025
Uomini e Donne, Ida Platano a Roma: si presenterà in studio?
news VIP Uomini e Donne, Ida Platano a Roma: si presenterà in studio?
Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2025: Eric torna a casa, Ridge teme il loro confronto!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 agosto 2025: Eric torna a casa, Ridge teme il loro confronto!
Belen Rodriguez tra gossip, amori e nuove prospettive: “Ho ritrovato la leggerezza”
news VIP Belen Rodriguez tra gossip, amori e nuove prospettive: “Ho ritrovato la leggerezza”
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV