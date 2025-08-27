Cristiano Malgioglio fa una confessione su Silvia Toffanin e Maria De Filippi

News VIP

Intervistato da Chi, Cristiano Malgioglio parla del suo rapporto con Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Cristiano Malgioglio si lascia andare ad una lunga riflessione sul nuovo numero del settimanale Chi, toccando argomenti personali e della sua carriera, poi citando due presentatrici che lo hanno aiutato e compreso, Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto su di loro.

Cristiano Malgioglio ripercorre la sua vita

Artista eclettico, amatissimo dal pubblico per la sua spontaneità, Cristiano Malgioglio ha voluto pubblicare su Chi un lungo intervento durante il quale ha ripercorso momenti della sua carriera ma anche della sua vita privata, raccontando il legame con il noto settimane diretto da Alfonso Signorini. Cristiano, che sarà uno dei giudici di Tale e Quale Show insieme a Giorgio Panariello, ha ammesso di essersi sempre sentito libero di esprimere ogni sua sensazione sul settimanale, che non lo ha mai lasciato solo.

“Chi è stato con me quando il mondo dello spettacolo mi aveva lasciato un po’ ai margini, ed è rimasto anche nei momenti scomposti, come nei miei momenti di felicità. Un settimanale che non mi ha mai chiesto di essere diverso da quello che sono”.

Ha commentato Malgioglio ripercorrendo poi un momento molto buio della sua vita, quello della scomparsa di sua madre. Cristiano, infatti, ha ammesso di aver pensato di lasciare l’Italia seriamente ma alla fine ha capito che doveva rimanere a casa per metabolizzare il suo dolore. Parlando invece dei suoi interventi televisivi, l’artista ha poi voluto elargire parole bellissime per due presentatrici di Canale 5.

Cristiano Malgioglio, parole al miele per De Filippi e Toffanin

Parlando della sua vita privata e della sua carriera, lunghissima e costellata da tanti momenti salienti, Cristiano Malgioglio non ha potuto non nominare anche due presentatrici di Mediaset che per lui sono molto importanti. Più volte, infatti, Cristiano è stato ospite dello studio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, alla quale ha riservato anche diverse anteprime ed esclusive. Su di lei, il cantante ha detto:

“Lei è un’orchidea che si apre lentamente. Ti guarda con quegli occhi, grandi e veri, e riesce a farti dire cose che non sapevi di avere dentro. Mi ha fatto commuovere, mi ha fatto ridere, mi ha fatto sentire ascoltato”.

Parole bellissime e sincere che senza dubbio faranno molto piacere a Silvia, amata dal pubblico proprio per la sua eleganza e per la sua grande capacità di mettere a suo agio l’ospite, cercando l’esclusiva senza scadere nell’aggressione. Cristiano, tuttavia, ha confidato di dovere molto anche a Maria De Filippi, che ha definito “un faro” in grado di guidare il suo talento, e che gli ha permesso di far avverare uno dei suoi sogni: diventare giudice del Serale di Amici.