Tale e Quale Show, Giorgio Panariello pronto per la nuova edizione: come ha commentato Giuria e Concorrenti

News VIP

Giorgio Panariello commenta la nuova edizione di Tale e Quale Show, che lo vede nella giuria del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. In giuria anche Giorgio Panariello, al fianco di Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Ecco come ha commentato l’attore toscano.

Tale e Quale Show, parla Giorgio Panariello

Manca pochissimo al debutto della nuova stagione di Tale e Quale Show, l’amato programma in onda su Rai 1 con Carlo Conti come conduttore, che ogni anno rinnova il suo cast giudicato da una giuria imparziale e divertentissima. Giorgio Panariello torna al banco dei giudici insieme a Cristiano Malgioglio, con la new entry Alessia Marcuzzi che prende il posto di Loretta Goggi. Intervistato da tv Sorrisi e Canzoni, Panariello ha commentato così il suo ritorno in tv.

“Carlo Conti è mio fratello e io do il meglio quando sono in un ambiente dove mi sento a casa. Cristiano si fa prendere in giro, ci si direte tanto. Alessia è sempre stata molto carina. Mi è dispiaciuto non ritrovare Loretta Gocci, il suo parare tecnico è sempre stato indispensabile”.

A proposito del cast, invece, Panariello ha ammesso di avere totale fiducia nelle scelte fatte da Conti, che sa sempre il fatto suo quando provina qualcuno per i suoi format, ma ha anche candidamente confidato di non conoscere la maggior parte dei concorrenti. Chi si sarà? Conti ha annunciato il cast ufficiale poche settimane fa, composto da Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippoliti, Toni Maiello, Beppe Quintale, e poi l’accoppiata inedita Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Panariello tra Rai 1 e il teatro

Mentre attende di tornare dietro al bancone della giuria di Tale e Quale Show su Rai 1, Giorgio Panariello si dedica alle vacanze e poi inizierà le prove per il suo nuovo spettacolo teatrale “E se domani…”, dove immagina un ipotetico futuro. Le prove generali ci saranno a settembre nelle Marche, poi il debutto a ottobre a Milano, uno spettacolo tutto nuovo con personaggi inediti che Panariello non ha mia proposto prima. L’attore toscano ha ammesso di essere sempre stato affascinato dal futuro e ha spiegato:

“Io sono sempre stato incuriosito dalle cose che potrebbero accadere tra qualche anno. Il comico di solito mette alla berlina il futuro, la nuova tecnologia. Io, invece, mi sono lasciato trasportate ho immaginato come potrebbe essere il mondo tra 20 anni […] Io racconto una quotidianità possibile”.

Parlando del domani, Panariello a ammesso che tornerebbe in un film al cinema al fianco di Leonardo Pieraccioni o di Vincenzo Salemme, anche se il suo sogno sarebbe farlo con un attore che ha sempre amato ovvero Roberto Benigni. Recentemente il toscano ha incontrato Checco Zalone e i due si sono fotografati insieme, alimentando possibili gossip. Al momento, tuttavia, non c’è nessun progetto in ballo anche se, confida ironicamente Panriello, non direbbe di no al collega per fargli fare un incasso stratosferico.