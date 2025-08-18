Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla depressione post-partum: "Momento difficile, il corpo ne risente"

News VIP

Clizia Incorvaia ha deciso di postare alcune foto del suo corpo, per raccontare la sua esperienza con la depressione post-partum e come l'abbia cambiata fisicamente.

Clizia Incorvaia è stata una concorrente del GFVip: nel reality ha conosciuto l'attuale marito Paolo Ciavarro, dal quale ha avuto, tre anni fa, il piccolo Gabriele. Dal cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, l'ex gieffina ha avuto la piccola Nina e, dopo aver affrontato due gravidanze, l'influencer ha deciso di aprirsi e raccontare sui social la sua personale esperienza con la depressione post-partum.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla depressione post-partum

Sui social, Clizia Incorvaia mostra la sua vita privata e racconta le sue esperienze nel mondo del lavoro e non solo. Su Instagram, l'ex gieffina ha condiviso alcuni ricordi con Eleonora Giorgi, l'amata suocera venuta a mancare lo scorso marzo dopo una lunga malattia, attirandosi spesso critiche e offese da parte di molti utenti. Di recente, ha deciso di aprirsi a proposito della depressione post-partum: sono trascorsi tre anni dalla nascita del piccolo Gabriele e la modella e influencer ha deciso di condividere con i fan come il suo corpo è cambiato e come ha cercato di avere un rapporto migliore con sé stessa, dopo i cambiamenti della gravidanza.

Così, su Instagram, Clizia Incorvaia ha postato un filmato nel quale ha reso nota la sua esperienza, raccontando come "il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento, ci sono gli 'ormoni' che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulla mente". L'influencer ha poi proseguito ricordando come la gravidanza possa cambiare profondamente il corpo femminile. Ma che anche la depressione post-partum non è da sottovalutare, tanto che può causare scompensi nella vita lavorativa, famigliare e nelle emozioni di una donna. L'ex gieffina ha postato uno scatto di due mesi fa e ha raccontato che in quel periodo aveva iniziato a soffrire di insulino resistenza, condizione che aveva comportato un rallentamento della tiroide.

Clizia Incorvaia e la depressione post-partum: la confessione sui social

Per ovviare a questa situazione, aveva deciso di rivolgersi a un nutrizionista e a riprendere l'allenamento, trascurato anche a causa delle vicende famigliari più recenti. In questo modo, il suo corpo si era ripreso e l'influencer è tornata ad avere un rapporto più sano e sereno con la sua immagine: "Volersi bene e avere un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo, lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose, amorevoli e forse amare di più".

Consapevole delle critiche che le sue foto avrebbero potuto scatenare, Clizia Incorvaia ha dichiarato di aver voluto condividere sui social la sua esperienza per essere d'aiuto alle sue followers e che il video che svela i suoi miglioramenti non è stato modificato in alcun modo. Da qui, perciò, la presenza in alcune scene di una lieve ritenzione idrica, segno della veridicità delle sue affermazioni.