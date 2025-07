Clizia Incorvaia rivela: "La perdita di Eleonora Giorgi ha messo a dura prova me e Paolo"

News VIP

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio: l'ex gieffina ha però raccontato come la perdita di Eleonora Giorgi, sua suocera, li abbia messi a dura prova.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato da poco il loro primo anniversario di matrimonio: un anno fa, infatti, la coppia nata al GFVip è convolata a nozze e, ad accompagnare l'ex gieffino c'era l'amatissima Eleonora Giorgi, venuta a mancare lo scorso 3 marzo dopo una lunga lotta contro il cancro. In una recente intervista, Clizia ha rivelato come il periodo di lutto e la perdita della suocera abbia messo a dura prova il proprio legame con Paolo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e il primo anniversario di matrimonio

Il profondo affetto che legava Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi è stato più volte testimoniato da entrambe durante interviste e momenti condivisi con i fan sui social. Dopo la scomparsa dell'amata suocera, Clizia Incorvaia è tornata a ricordarla a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin: nello studio di Canale 5, l'ex gieffina ha rivelato del difficile periodo che tutti loro stavano vivendo: "Mi sto rimettendo in carreggiata, anche per non farmi sopraffare dal dolore, per i miei bimbi, per mio marito (Paolo Ciavarro ndr). Sto cercando di far vivere al meglio questo momento ai miei bambini. Erano entrambi molto legati a Eleonora [...] Mi manca tantissimo, mi sosteneva in tante cose, credo che abbia visto delle cose in me che neppure mia mamma o mio marito hanno mai visto. Mi pento di non aver fatto con lei quel viaggio a New York, dicevamo che avremmo voluto fare un viaggio nella Grande Mela solo noi due. Era una donna speciale, si rivedeva in me e proprio per questo non mi ha mai giudicata".

L'ex concorrente del GFVip ha, di recente, raccontato di quanto sia stato difficile questo periodo e di come la perdita di Eleonora Giorgi abbia messo a dura prova anche il suo legame con Paolo Ciavarro. Al settimanale Gente, infatti, Clizia Incorvaia ha rivelato di aver dovuto fare i conti con il dolore per la perdita di Eleonora, che per lei è sempre stata molto più di una suocera, ma anche una cara amica e sostenitrice: "La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su tutti noi".

Clizia Incorvaia rivela: "La perdita di Eleonora Giorgi ha messo a dura prova me e Paolo"

Clizia Incorvaria ha raccontato che il dolore provato per la morte di Eleonora Giorgi è stato "lacerante" e il sapere di non averla più accanto ha lasciato un vuoto molto profondo nel suo cuore e in quello di tutti i suoi famigliari: "Ma abbiamo capito subito che l'amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali".

Poco tempo fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e in questa occasione l'ex gieffina ha rivelato al settimanale Gente di quanto la mancanza di Eleonora Giorgi si sia fatta ancora più forte:

"Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme. Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore' ci ripeteva sempre"