Clizia Incorvaia omaggia Eleonora Giorgi con un commovente scatto: "Non so se sarò all'altezza"

A distanza di una settimana dall'addio a Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha voluto omaggiare la suocera e amica con un altro scatto e un messaggio sui social.

Clizia Incorvaia ha voluto omaggiare ancora una volta la suocera e amica Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga malattia lunedì, 3 marzo, all'età di 71 anni. Sui social, l'ex concorrente del GFVip ha deciso di postare uno scatto suo e di Paolo Ciavarro, che ricrea una storica foto di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro, padre di Paolo.

Clizia Incorvaia e la foto che omaggia Eleonora Giorgi e l'amore con Massimo Ciavarro

La scorsa settimana abbiamo detto addio a Eleonora Giorgi, venuta a mancare lunedì 3 marzo. Folla di fan e amici per i funerali dell'attrice, che si sono tenuti mercoledì 5 marzo alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. A darle l'ultimo saluto è stata anche la nuora Clizia Incorvaia, che in questi giorni ha condiviso con i fan sui social alcune foto della suocera, con cui aveva stretto un rapporto di amicizia e complicità. "Non ho perso solo una suocera, ma anche un'amica, la mia complice, la mia compagna di avventure" ha dichiarato ai microfoni de La Vita in Diretta in occasione del funerale.

Per omaggiare l'attrice, Clizia Incorvaia ha deciso di pubblicare una foto sua e del marito Paolo Ciavarro, nella quale appaiono sorridenti e illuminati dal sole su una spiaggia. Nel post, l'ex vippona ha poi affiancat un altro scatto che ritrae nella stessa posa Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro, genitori del marito: "E' una promessa...tu sai" ha poi scritto a corredo delle foto.

Nelle sue stories, l'ex concorrente del GFVip ha postato un messaggio nel quale ancora una volta celebrava l'eredità che Eleonora Giorgi ha lasciato alla loro famiglia, rendendola unita e coesa: "Ci hai reso una famiglia coesa e piena d'amore, questo cercherò di portarlo avanti. "Ti passo il testimone", così mi hai detto in clinica. Non so se sarò all'altezza, ma cercherò di fare il massimo. Ti amo, Nina e Gabriele sanno che sei diventata un Angelo e che basterà guardare il cielo per parlare con te e li proteggerai".

Clizia Incorvaia omaggia Eleonora Giorgi e rivela come stanno vivendo questi giorni di dolore

In occasione del funerale di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia aveva condiviso sui social alcune foto che ritraevano lei, l'attrice e il picclo Gabriele insieme, corredati da una poesia dello scrittore Henry Scott Holland dal titolo "La morte non è niente". L'ex vippona ha condiviso altri ricordi dell'amata sucera, non mancando di lanciare una frecciatina a chi riteneva eccessivo il suo voler pubblicare sui social così tanti momenti privati.

In un filmato nelle scorse ore, Clizia Incorvaia è tornata a celebrare la vita e l'eredità di Eleonora Giorgi e ha voluto ringraziare i fan del supporto costante che non è mai mancato in questi momenti difficili. Nel video, Clizia Incorvaia ha cercato di mostrarsi serena e ha rivelato che, nonostante il dolore, stanno cercando di mostrarsi forti per Gabriele e Nina: "Sapete che i bimbi sono cristalli puri e quindi risentono tanto della nostra energia, sono il nostro specchio riflesso. Sto cercando di essere più positiva, più ottimista, di fargli vivere questo momento di difficoltà. Voglio continuare a essere quella nuvola rosa, sia per i miei bambini che per mio marito".

L'influencer non ha mancato di sottolineare che sa molto bene che non tutti potranno apprezzare il suo modo di vivere il lutto e che sarà fraintesa, soprattutto, quando dovrà riprendere il suo lavoro: "E' il mio lavoro, mi permette di crescere in maniera dignitosa la mia famiglia. Quindi, riprenderò, com'è giusto che sia a fare contenuti di moda, glamour, che parlano al mondo femminile, perché è il mio lavoro".