Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina: "Mi ha tradita con mezza Italia"

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia è tornata ad attaccare l'ex marito Francesco Sarcina, svelando di aver scoperto dei numerosi tradimenti quando erano ancora sposati.

Clizia Incorvaia è stata ospite a La Volta Buona, il programma di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, ed è tornata a parlare del suo ex marito, il cantante Francesco Sarcina. Argomento della puntata era "il tradimento" e l'ex gieffina ha lanciato una frecciatina all'ex marito, rivelando dei numerosi tradimenti a suo carico.

Clizia Incorvaia torna a parlare di Francesco Sarcina: "Mi ha tradita numerose volte"

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina ha subito non pochi contraccolpi da quando i due si sono separati: il cantante de Le Vibrazioni ha infatti intentato una causa contro l'ex moglie, accusandola di aver esposto ripetutamente la loro figlia Nina sui social per motivi puramente economici.

La bambina è nata dalla relazione tra il cantante e l'influencer, che si sono conosciuti nel 2014 e sono convolati a nozze nel 2015, divorziando poi nel 2019 dopo che Sarcina aveva rivelato del tradimento della moglie con Riccardo Scamarcio, loro testimone di nozze. Nel 2020 l'influencer ha poi conosciuto Paolo Ciavarro e dalla loro storia è nato il piccolo Gabriel. Clizia Incorvaia è sempre stata molto presente sui social, dato il suo lavoro di influencer, e ha condiviso con una certa quotidianità foto e video di entrambi i suoi figli. Da quando Sarcina l'ha accusata, però, l'ex gieffina ha deciso di mostrare meno la piccola sui social e di pubblicare solo foto e contenuti in cui appare di spalle.

A La Volta Buona, Clizia aveva raccontato che era stato l'ex marito a convincerla a lavorare sui social come influencer e sempre nel salotto di Caterina Balivo è tornata a parlare di Sarcina, questa volta, però, per lanciargli una pesante frecciatina sui suoi tradimenti.

Clizia Incorvaia contro Francesco Sarcina: la frecciatina dell'ex gieffina

Affrontando il tema del tradimento a La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha rivelato di "essere stata ripetutamente tradita". L'ex gieffina non ha mai fatto apertamente il nome dell'ex marito, ma ha rivelato che l'uomo in questione "mi tradì con tantissime persone, mezza Italia". Quando lo scoprì, Incorvaia ha ammesso di essere entrata in crisi e di aver avuto problemi di insicurezza:

"E questa cosa, quando vieni tradito con miliardi di persone e non solo con una, incrina veramente la tua sessualità, la tua sicurezza. Pensi che sei tu che non vai bene, inizia a pensare che c’è qualcosa che non va in te e diventi paranoica, insicura di te stessa e pensi di non valere"

Clizia Incorvaia ha anche voluto smentire le voci sul tradimento con Riccardo Scamarcio, rivelato da Francesco Sarcina in un'intervista a Il Corriere della Sera nel 2019: "Si è parlato di quella vicenda ma io ero separata. Mi sento di dire che i panni sporchi andavano lavati in casa. [...] Si creò tutto questo clamore mediatico, era un’intervista che non andava rilasciata perché c’erano dei bambini a casa". Anche in quel caso, ha proseguito Incorvaia, non sono mancate per l'ex gieffina ripercussioni lavorative e personali, in cui è stata accusata di essere un'adultera dalla stampa e dalle persone con cui lavorava:

"Ho perso tantissimi lavori, mi sono state cancellate campagne per aziende molto importanti. Spero che non accada ad altre donne perché è una roba terribile. Per ricostruirmi ho impiegato tantissimi anni di psicoanalisi e di buona volontà"