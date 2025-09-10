Clizia Incorvaia sullo scontro con Francesco Sarcina: "Mi ha spinto a diventare influencer. Posto mia figlia solo di spalle"

News VIP

Accusata dall'ex compagno Francesco Sarcina di aver esposto sui social per profitto la figlia Nina, Clizia Incorvaia si difende a La Volta Buona: ecco cosa ha detto.

Ospite a La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare del lutto per la perdita di Eleonora Giorgi, l'amata madre del marito Paolo Ciavarro venuta a mancare lo scorso marzo, ma anche dello scontro con l'ex marito Francesco Sarcina. Il cantante delle Vibrazioni, infatti, ha accusato l'influencer di aver postato sui social con troppa regolarità le foto della loro figlia Nina per profitto economico. Un'accusa che Clizia Incorvaia ha sempre rispedito al mittente e che ha portato Sarcina a denunciare la compagna, innescando una causa in tribunale. Nello studio di Caterina Balivo, l'influencer ha raccontato come si è evoluta la situazione e perché ogni tanto posta la figlia, sebbene solo di spalle.

Clizia Incorvaia accusa l'ex compagno Francesco Sarcina: "Mi ha spinta lui a diventare influencer"

Parlando dello scontro con Francesca Sarcina, Clizia Incorvaia ha rivelato alcuni retroscena sui rapporti con l'ex marito: il vocalist de Le Vibrazioni, infatti, ha deciso di denunciare l'influencer perché ha esposto eccessivamente la figlia Nina sui social per profitto economico.

La bambina è nata dalla relazione tra il cantante e l'influencer, che si sono conosciuti nel 2014 e sono convolati a nozze nel 2015, divorziando poi nel 2019 dopo che Sarcina aveva rivelato del tradimento della moglie con Riccardo Scamarcio, loro testimone di nozze. Nel 2020 l'influencer ha poi conosciuto Paolo Ciavarro e dalla loro storia è nato il piccolo Gabriel. Clizia Incorvaia è sempre stata molto presente sui social, dato il suo lavoro di influencer, e ha condiviso con una certa quotidianità foto e video di entrambi i suoi figli. Tuttavia, da quando Sarcina l'ha accusata di aver sfruttato l'immagine di Nina per motivi economici, l'influencer ha ridotto considerevolmente la presenza della bambina su Instagram, anche in vista della causa in tribunale tra lei e l'ex marito.

A La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha rivelato che agli inizi del suo lavoro come influencer era stato proprio Sarcina a incoraggiarla nel nuovo lavoro e che ha sempre pubblicato Nina sui social quando stavano insieme: "Quando ho iniziato a lavorare come mamma influencer, è stato lui a spingermi e a portarmi in agenzia. Ho sempre pubblicato Nina quando stavamo insieme. Lui non mi aveva avvisato, e non esiste alcun accordo che proibisca la pubblicazione delle foto".

Clizia Incorvaia sull'accusa di Sarcina: "Nostra figlia Nina è traumatizzata, la posto di spalle per non farla sentire esclusa"

Nel talk show di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia è tornata a raccontare della vicenda tra lei e Francesco Sarcina, che l'ha accusata di aver sfruttato l'immagine della figlia Nina sui social per profitto economico. Da qualche mese i due ex coniugi sono in causa e andranno presto in tribunale, nel frattempo l'influencer ha limitato l'esposizione di Nina sul suo profilo Instagram, ma ha ammesso di postarla di spalle di tanto in tanto, perché non desidera che la primogenita si senta esclusa rispetto al fratellino Gabriel:

"Nina ha vissuto come un trauma il fatto di sentirsi esclusa, quindi ogni tanto la pubblico perché altrimenti pensa che ci sono figli di serie A e di serie B"

Sulla scelta di continuare a postare foto e contenuti con i suoi figli, Clizia Incorvaia è stata categorica: nasce come influencer e il suo è un lavoro che la porta a contatto con il pubblico, perciò, non ha intenzione di escludere del tutto i suoi figli dai social.