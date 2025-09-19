TGCom24
Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''

Irene Sangermano

Clizia Incorvaia, ospite a La Volta Buona, racconta i problemi alimentari vissuti quando era una giovane modella.

Clizia Incorvaia a La Volta Buona: ''Arrivai a mangiare una mela al giorno''

Clizia Incorvaia, ospite del salotto de La Volta Buona, ha parlato della sua carriera come modella e di come, inizialmente in particolare, questo l’abbia portata ad avere un pessimo rapporto con il suo corpo e la bilancia.

La Volta Buona, Clizia Incorvaia si racconta

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Clizia Incorvaia ha conosciuto una straordinaria popolarità, complice anche la romantica storia d’amore con Paolo Ciavarro nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Già nota per il suo matrimonio con Francesco Sarcina, del quale è tornata a parlare recentemente, Clizia è un’influencer molto amata su Instagram dove conta oltre 860mila followers.

Mamma, imprenditrice digitale, moglie ma anche una grande comunicatrice, Clizia è stata ospite del salotto de La Volta Buona dove si è discusso a lungo dei problemi legati alla propria immagine, soprattutto nell’era social dove tutti sono costantemente messi a paragone. Lavorando in questo mondo, Clizia ha iniziato sin da giovanissima ovvero a diciannove anni, a rapportarsi con la bilancia e questo l’ha portata a rischiare seri problemi alimentari.

“Ho iniziato a contare le calorie, a saltare i pasti. Avevo avuto sempre un buon rapporto col mio corpo, poi quando sono entrata nel fashion system, avevo 19 anni, loro ti prendevano sempre le misure, ti pesavano ogni settimana, se prendevi 3 chili, ti dicevano ‘vacca’- Quindi lì iniziai a fare una cosa malsana: contare le calorie, saltare i pasti”.

Ha ammesso Clizia, che ha raccontato di essere arrivata a mangiare anche esclusivamente una mela al giorno, portando così al blocco del suo metabolismo tanto che se mangiava qualsiasi cosa in più finiva per prendere peso.

Clizia Incorvaia parla di problemi alimentari

Con grande naturalezza e delicatezza, Clizia Incorvaia ha toccato un argomento molto delicato nel corso della sua ospitata a La Volta Buona, parlando dei problemi alimentari nati a causa del suo lavoro nel mondo del fast fashion. Questo è un argomento molto importante da trattare dato che tantissime ragazze si privano del cibo per essere perfette, o meglio per raggiungere un ideale di perfezione impossibile.

“Quel momento è passato grazie alla mia famiglia e allo studio: stavo facendo Scienze della Comunicazione in Cattolica, non solo la modella. Questo mi ha salvato, perché altrimenti avrei rischiato di cadere in anoressia”.

Ha raccontato l’ex protagonista del Grande Fratello. Oggi, mamma di due splendidi bambini e donna imprenditrice, Clizia ha superato i problemi derivati dal rapporto con il suo corpo e il peso ma, confessa, ancora ha qualche ansia ad avvicinarsi alla bilancia. Cosa ne pensate del suo intervento in tv?

