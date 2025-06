Clara rompe il silenzio sul presunto flirt con Fedez, cosa ha detto

News VIP

Dopo le foto del presunto bacio e i gossip sul loro flirt estivo, Clara rompe il silenzio e parla di Fedez.

Nelle ultime settimane non si parla di altro. Fedez e Clara stanno insieme? Dopo la foto del bacio e la smentita social, la cantante rompe il silenzio e rivela come è nata la collaborazione con il rapper, mettendo a tacere i pettegolezzi.

Clara svela la verità su Fedez

Il gossip estivo è senza dubbio il più bollente e poteva Fedez scappare da nuove indiscrezioni sulla sua vita privata, dopo essere stato protagonista della cronaca rosa a seguito della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni? Ovviamente no. Così, da qualche settimana, si parla di un flirt tra il rapper di Rozzano e Clara, con la quale ha pubblicato la nuova canzone estiva “Scelte Stupide”, che sta scalando le classifiche musicali italiane ed è amatissima in radio. Fedez e Clara si sono mostrati sin da subito molto affiatati, trascorrendo tempo insieme per scrivere e cantare ma anche perché si è creato un bel rapporto tra di loro.

I fan, tuttavia, hanno iniziato a sospettare che i due cantanti fossero più che semplici amici a causa di un video nel quale Clara guarda con faccia dubbiosa Fedez prima di rispondere ad una domanda sulla sua vita personale. Se non fosse abbastanza, il settimanale Chi ha pubblicato le foto del bacio tra Fedez e Clara, che ha smentito tutto insistendo sul fatto che si fossero inventate di sana piante notizie sulla sua vita amorosa, e che non si trattava di un bacio ma semplicemente della giusta angolazione della foto per farlo credere. Ma sarà davvero così?

Clara conferma, niente flirt con Fedez

Mentre Fedez ha preferito la via del silenzio, forse più avvezzo ad essere oggetto del gossip, Clara ha deciso di parlare immediatamente e difendersi, dichiarando che con il rapper non c’è assolutamente nulla. Ospite del Taormina Film Festival, la cantante ha voluto approfondire la questione ai microfoni di Superguidatv, commentando il presunto bacio con Fedez e poi rivelando come è nata la loro collaborazione artistica.

“Io penso che il gossip faccia parte del gioco e quindi, ok, ci sta. La collaborazione è nata naturalmente, mi ha scritto un messaggio, dopo Sanremo dicendo: “Oh Cla, ho scritto questa canzone, ti prego vorrei che scrivessi anche tu comunque, venissi in studio, la finissimo assieme, no? È nata scelta stupide”. Gli voglio un botto, un grandissimo bene e quindi sono molto felice dell’estate che ci aspetta”.

Insomma, Clara parla di semplice sentimento di bene per Fedez, quindi da questo dipenderebbe il loro affiatamento. Poi la cantante ha ammesso che non chiuderebbe le porte a Mare Fuori, anche se un suo ritorno adesso è molto improbabile, e poi si è candidata come co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo, lanciando un vero e proprio appello a Carlo Conti.