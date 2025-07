Clara ha un nuovo flirt… E non si tratta di Fedez! Ecco i dettagli

News VIP

Clara al centro di nuove indiscrezioni. La cantante ha un nuovo flirt, ma non si tratta di Fedez, bensì di un volto noto dei reality show.

Clara è uno dei nuovi volti del panorama musicale italiano ma è anche una grande protagonista del gossip. Smentito il flirt con Fedez, ora spunta quello con un volto noto dei reality show.

Clara si è fidanzata?

Dopo aver raggiunto il successo con il suo ruolo in Mare Fuori, amatissima fiction Rai, Clara è diventata anche un volto noto del panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria Nuove Promesse per poi approdare sul palco dell’Ariston per due anni consecutivi. Recentemente, Clara si è resa protagonista dell’estate italiana con “Scelte Stupide”, canzone in collaborazione con Fedez che ha fatto nascere una bella amicizia tra i due cantanti.

Amicizia che è stata interpretata come flirt ma che Clara ha smentito categoricamente, comprendendo che il mondo del gossip si basa su questo ma anche infastidita, in particolare, dagli scatti pubblicati da Chi che sembravano riportare un bacio tra loro. Bacio che, secondo la sua versione, è semplicemente frutto di una strana angolazione. Nonostante le voci di corridoio, Clara e Fedez continuano a trascorrere le vacanze insieme, avendo impegni in comune in giro per l’Italia ma anche perché c’è un bel feeling tra loro. La cantante è tornata single dopo la fine della sua relazione con Jacopo Neri, confermata durante la sua intervista a Vanity Fair e ora spunta un nuovo gossip sul possibile nuovo amore dell’ex protagonista di Mare Fuori.

Clara ha un flirt con un volto dei reality

Clara ha confermato di essere recentemente tornata single, avendo chiuso la sua relazione con Jacopo Neri. Ma nel cuore della cantante di “Nero Gotico” c’è già un nuovo amore. Si tratta di un personaggio televisivo molto noto, come ha riportato Deianira Marzano su Instagram, per la sua partecipazione ad un reality show molto amato.

“Avvistati in barca a Capri: una nota cantante italiana e un ex volto di un reality molto amato si sarebbero scambiati tenerezze lontano dagli occhi indiscreti. ma non dai nostri! Lei è single da poco, lui si è appena lasciato con la sua fidanzata storica. Pare che si siano conosciuti a un evento privato a Milano a inizio giugno, ma solo ora le cose si stanno scaldando. e non solo per il sole”.

Secondo la fonte, Clara e il nuovo fidanzato starebbero benissimo insieme. Ma di chi si tratta? Certo cercare un volto televisivo in un reality show è come cercare un ago nel pagliaio, dato che sono davvero tantissimi. Comunque, se la relazione procederà per il meglio, potrebbe essere la cantante stessa ad ufficializzare.