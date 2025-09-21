TGCom24
News VIP

Chiara Nasti furiosa su Instagram, il duro sfogo: ecco perché

Irene Sangermano

Chiara Nasti diventa una furia e si sfoga duramente su Instagram, ecco cosa è successo.

Chiara Nasti furiosa su Instagram, il duro sfogo: ecco perché

Chiara Nasti, ancora una volta, al centro delle polemiche. Mentre vive la sua vita di influencer e mamma di due splendidi bambini, la partenopea si indigna per alcune sue frasi riportate da un giornale online dopo anni, e ancora di più per i commenti ricevuti dagli utenti. Ecco l’amaro sfogo.

Chiara Nasti, tornano virali alcune affermazioni shock

Chi segue da anni Chiara Nasti sa che la bella e giovane influencer partenopea è cambiata molto dai suoi esordi su Instagram. Inizialmente, infatti, Nasti era famosa principalmente per le sue dichiarazioni, talvolta allucinanti ed eccessive, che finivano per creare polemica. Lei queste polemiche le ha cavalcate a testa alta, poi ovviamente è maturata e cambiata diventando mamma di due splendidi bambini, Thiago e Dea, nati dall’amore con il calciatore Mattia Zaccagni.

Proprio insieme al marito, poche settimane fa, Chiara ha festeggiato il battesimo dei figli con una cerimonia informale e semplice, che ha messo in luce tutto l’amore di questa bellissima famiglia Vip. Ma il web, si sa, è un campo minato che non perdona e talvolta alcune cose del passato tornano a galla nei momenti più imprevisti, come è successo a Nasti pochi giorni fa. Un giornale web, infatti, ha riportato una frase di Chiara risalente a molti anni fa che recita:

“Ogni donna dovrebbe avere 4 animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto e un asino che paghi per ogni cosa”.

Certamente non una frase elegante, visto che ha costruito una famiglia con un calciatore ricco e famoso, ma ovviamente Chiara non l’ha detta pensando a lui, che ancora non conosceva. Questa situazione l’ha messa subito in allerta e così l’influencer si è sfogata.

Chiara Nasti, lo sfogo durissimo sui social

Capita a tutti di dire qualcosa di cui poi ci si pente, nel caso di Chiara Nasti forse le dichiarazioni da cancellare sono più di una. Questa volta è tornata al centro dell’attenzione una dichiarazione piuttosto inelegante e Chiara non ci ha visto più, accusando il portale web che l’ha riportata di non aver neppure tenuto conto delle tempistiche, e poi di averlo fatto insomma solo per metterla in cattiva luce e creare polemiche inutili.

“Andare a riportare cose di anni e anni fa, quando la gente cresce e si evolve, lo trovo scandaloso. Ma ancora più scandaloso per me sono i commenti sotto questo post: siete disumani. Vi nascondete dietro a sti telefoni come dei topini di fogna non è mai successo che qualcuno mi avesse detto tutte ste cose dal vivo. Dove siete? Uscite dai. Ho sempre pensato dai prima o poi spunterà a qualcuno che mi dica queste cose dal vivo… Invece purtroppo no. Siete cresciuti in ambienti malati, fatti di frustrazione. C’è sempre tempo per curarsi(la testa), fatelo”.

Ha sbottato Chiara in questo lungo sfogo. Questa volta l’influencer ha ragione, nonostante i suoi eccessi ora è una persona molto cambiata, anche grazie a nuove responsabilità come la maternità, e non ha senso storico riportare vecchie dichiarazioni se non per metterla in oggettiva difficoltà.

