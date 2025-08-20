Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, famiglia bellissima al battesimo dei figli Thiago e Dea (FOTO)

News VIP

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni annunciando a sorpresa su Instagram di aver fatto battezzare i loro figli Thiago e Dea.

Giornata magica per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che, lo scorso 17 agosto, hanno battezzato gli adorati figli Thiago e Dea. La loro è una famiglia bellissima ma anche molto spontanea, e questo si percepisce anche dalle foto che hanno pubblicato su Instagram.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni festeggiano il battesimo dei figli

Quello tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è stato un vero e proprio colpo di fulmine. In tanti hanno criticato questa giovane coppia, complice la vita amorosa altalenante della bella influencer partenopea, e invece Chiara e Mattia hanno dimostrato di aver creato una famiglia solida e piena d’amore. Dopo la nascita del primogenito Thiago, infatti, il calciatore e l’influencer si sono sposati con una cerimonia magica senza badare a spese, poi lei ha annunciato di essere in attesa della sua seconda figlia che hanno deciso di chiamare Dea.

Poche settimane fa, Chiara si è lasciata andare ad un coraggioso sfogo, parlando della maternità, dello scombussolamento fisico ed emotivo che ha subito diventando mamma di due bambini in modo così ravvicinato, del percorso psicologico che l’ha aiutata ad uscire da questa situazione. Mattia le è sempre stato vicino, dimostrando un grande amore e tanta comprensione, ma del resto quando una coppia è solida si percepisce anche dai contenuti che pubblica su Instagram. E proprio qui, dove Nasti conta ben 2 milioni di followers, Chiara ha voluto condividere le foto di una giornata indimenticabile ovvero quella del battesimo degli adorati figli, un vento sobrio e pieno di affetto da parte di tutti gli invitati. Ecco i dettagli e le foto.

Chiara Nasti e la dedica per il battesimo dei figli

Il 17 agosto 2025, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno battezzato i loro figli Dea e Thiago, con una doppia cerimonia molto intima e dolce. Dalle foto e dai video pubblicati dalla coppia su Instagram traspare tutta la gioia autentica di quel momento, condiviso con amici intimi e famiglia, che sono stati sempre vicino alla coppia. Chiara, bellissima con un abito sobrio color giallo perfetto per l’estate, ha fatto una dedica ai figli, scrivendo:

“17 Agosto abbiamo battezzato Thiago e Dea. Tanti auguri amori nostri, siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre! Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presenti per noi! Grazie Don Antonio. Grazie Dio”.

Poche frasi semplici ma sentite che sono state immediatamente sommerse di auguri e complimenti da parte degli utenti del web. Negli ultimi tempi Chiara sta vendendo molto rivalutata sui social, in molti si sono accorti che è cambiata e maturata, diventando una bravissima mamma e una donna coraggiosa, che sa cavarsela rinunciando anche all'apparenza della perfezione.