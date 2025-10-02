Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? Il gesto social preoccupa i Fan della coppia

News VIP

Cosa succede tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Si parla di crisi in corso, ecco perché.

Cosa succede tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Secondo recenti rumors la coppia sarebbe in crisi nera e la notizia sarebbe confermata anche da un sospetto gesto social.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, problemi in paradiso?

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è nata nell’estate del 2021, poco dopo la fine della relazione tra l’influencer partenopea e il calciatore Nicolò Zaniolo. A Ibiza, i due si sono conosciuti ed è stato un colpo di fulmine che li ha portati immediatamente a legare le proprie vite e mettere su famiglia. Chiara e Mattia, infatti, hanno annunciato la prima gravidanza ed è nato il figlio Thiago, poi c’è stata la romantica proposta di nozze e un matrimonio da favola celebrato, in maniere riservatissima, nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli a Roma.

Nel 2024, poi, è arrivata la secondogenita Dea e la famiglia è sempre apparsa molto unita, celebrano il battesimo di entrambi i figli con i parenti e gli amici più stretti. Il gossip, tuttavia, non ha mai lasciato in pace Nasti sempre attaccata su più fronti tanto da sbottare furiosa su Instagram recentemente, al limite della sopportazione per l’attenzione mediatica nei suoi confronti. Nelle ultime ore, poi, si parla di crisi tra Chiara e Mattia, ecco perché.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, si parla di crisi

Sebbene si siano mostrati sempre in forte sintonia, nonostante i momenti bui come coppia e come genitori che Chiara Nasti ha voluto raccontare pubblicamente, l’influencer e Mattia Zaccagni starebbero vivendo una forte crisi di coppia. La notizia è arrivata da Amedeo Venza che su Instagram ha condiviso il messaggio di una sua fan.

Questa utente ha fatto notare che Mattia ha smesso di seguire Chiara su Instagram, mentre lei ancora lo seguiva. Crisi in corso e forte gesto social per confermarla? L’esperto di gossip ha confermato ma poche ore dopo ecco che Zaccagni ha ripreso a seguire la moglie sui social. Potrebbe, dunque, essersi trattato semplicemente di una svista.