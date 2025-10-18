TGCom24
Chiara Nasti allontana le polemiche, le romantiche foto con il marito Mattina Zaccagni

Irene Sangermano

Nessuna crisi per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La bella influencer allontana le polemiche con queste foto.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi? L’influencer ha deciso di replicare a modo suo alle insinuazioni delle ultime settimane sul suo matrimonio con il calciatore di serie A.

Chiara Nasti, è davvero crisi con Mattia Zaccagni?

Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile crisi di coppia tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia si è incontrata nel 2021 ed è stato amore a prima vista, tanto che pochi mesi dopo la bella influencer partenopea ha annunciato la prima gravidanza ed è nato il figlio Thiago. Nasti e Zaccagni poi si sono sposati con una bellissima cerimonia a Roma con Villa Miani. Poi la giovane coppia ha annunciato la seconda gravidanza di Chiara, ed è nata la secondogenita Dea.

Insomma, una bellissima famiglia felice che vive, come normale che sia, i suoi alti e bassi dovuti anche al particolare lavoro di Mattia, capitano della Lazio, e alla gestione di due bambini piccolissimi oltre che la lontananza di Chiara da casa ovvero Napoli. Queste problematica hanno portato ad una crisi? I fan della coppia hanno notato degli strani movimenti social, poi il silenzio stampa di Chiara ha fatto pensare che la notizia fosse reale. Lei, dunque, ha deciso di rispondere a suo modo.

Chiara Nasti spegne il gossip su Mattia Zaccagni

Chiara Nasti ha deciso di rispondere a modo suo alle chiacchiere sulla crisi di coppia con Mattia Zaccagni. La bella influencer, questa volta, non ha preso parola direttamente per smentire, forse stanca dei pettegolezzi che da sempre la circondano, bensì ha lasciato parlare le immagini. Sul suo profilo Instagram seguito da 2 milioni di followers, Chiara ha pubblicato una carrellata di immagini insieme al marito, tutti scatti dolcissimi della loro quotidianità che confermano che non c’è nessuna crisi. Certo potrebbe esserci stato un periodo nero, ma è normale per una giovane coppia con due figli piccoli, nulla comunque di cui preoccuparsi.

