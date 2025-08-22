Chiara Ferragni sparisce dai social, cosa succede?

News VIP

Chiara Ferragni si è presa una nuova pausa dai social. La bella influencer, infatti, smette di postare su Instagram e il popolo del web si allarma.

Chiara Ferragni è tornata a vivere la sua vita da influencer, avvistata in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera in vacanza, ma negli ultimi giorni ha preso una decisione inaspettata, sparendo da Instagram. Cosa succede?

Chiara Ferragni si prende una pausa dai social

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni ha vissuto dei mesi davvero terribili in attesa del giudizio definitivo sull’accusa di truffa aggravata, nonostante i tentativi di mediare con numerose e copiose donazioni, poi il divorzio da Fedez. Ad aggravare la situazione anche le rivelazioni sul matrimonio fatte da Fabrizio Corona, che ha svelato il flirt tra Fedez e Angelica durato per tutta la relazione ufficiale con Chiara. Insomma, una mazzata dietro l’altra per l’influencer, che si è poi ripresa con la love story con Giovanni Tronchetti Provera, che sembrava averle dato stabilità.

Recentemente, dopo una breve rottura, i due sono stati avvistati insieme ad Ibiza segno che forse questa love story ha ancora la speranza di portare a Ferragni un po’ di gioia. Lei, comunque, si è rimboccata le maniche per riabilitare la propria immagine e piano piano, partendo dalla Spagna dove è stata perdonata molto presto, è riuscita a tornare a lavorare come imprenditrice digitale, certo sempre scontando le pene economiche del crollo del suo castello dorato social. Dopo aver fotografato le sue vacanze, che sta trascorrendo anche con gli amati figli Leone e Vittoria, ma negli ultimi giorni è sparita nuovamente dai social allarmando i suoi fan.

Chiara Ferragni, perché è sparita da Instagram

Gli aggiornamenti sulla sua vita, vacanze e altro che tanto ama condividere su Instagram - avendone fatto una vera e propria professione per prima in Italia - sono spariti da ormai sei giorni e i fan di Chiara Ferragni si chiedono che fine abbia fatto la bella influencer. Abbiamo lasciato Chiara in vacanza ad Ibiza con i figli Leone e Vittoria, e con le nuove paparazzate di Chi che confermano il ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera. Cosa è successo?

Chiara ha pubblicato una breve Ig Stories mentre si diverte in mare, avvertendo che presto tornerà, dunque è plausibile che l’influencer si stia semplicemente godendo questo periodo di vacanze, scegliendo di rimanere lontano dai riflettori per un po’. Del resto se c’è una cosa che lo scandalo Balocco le ha insegnato è che non sempre l’eccessiva esposizione mediatica favorisce la sua immagine, talvolta è meglio eclissarsi e lasciare un alone di mistero.