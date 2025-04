Chiara Ferragni torna single, è finita la love story con Giovanni Tronchetti Provera

News VIP

Sembra che sia finita la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, tutti i retroscena sulla rottura.

Chiara Ferragni torna single? A dispetto delle paparazzate delle ultime settimane, sembra che la love story dell’imprenditrice digitale con Giovanni Tronchetti Provera sia terminata e che ci sia tanta gente pronta a gioire di questo. Ecco tutti i retroscena.

Chiara Ferragni è single? Il gossip

Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, costellata da polemiche e rivelazioni shock, e ad oltre un anno dall’affaire Balocco che ha messo in crisi il suo impero dorato su Instagram, Chiara Ferragni ha ritrovato la serenità a livello personale e sta cercando di tornare a brillare anche nella sua carriera di imprenditrice digitale. Ferragni, infatti, ha intrapreso una relazione stabile con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale si è mostrata tranquillamente in più occasioni davanti ai paparazzi, anche se la coppia preferisce evitare dediche social forse anche a causa della posizione di prestigio della famiglia dell’imprenditore.

E sembra proprio che questa famiglia non abbia mai veramente accettato Chiara, vittima di un equivoco in aeroporto, al punto che ora che si parla di rottura c’è chi è pronto a scommettere che in casa Tronchetti Provera si stia festeggiando la situazione. Nelle ultime ore diverse testate giornalistiche, infatti, riportano una rottura tra Chiara e Giovanni, anche a causa del clima nel quale l’influencer era costretta a stare da sei mesi e che le sarebbe stato stretto, con conseguente reazione da parte della famiglia di lui. Ecco tutti i dettagli.

Ferragni e Tronchetti Provera addio: la famiglia festeggia

Nelle ultime ore non si parla d’altro: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono ufficialmente lasciati dopo sei mesi di relazione. Le cause? Sicuramente anche il clima ostile della famiglia alla bella imprenditrice digitale, non vista di buon occhio sia per la sua professione sia per gli scandali che l’hanno coinvolta. Su MowMag si legge che gli amici di Tronchetti Provera starebbero addirittura festeggiando la situazione, mentre Roberto Alessi su Novella 2000 assicura:

“Il problema lo sappiamo, avrebbe un nome ben preciso, quello della madre di Giovanni: Cecilia Pirelli. Nonostante Chiara frequenti suo figlio ormai da oltre sei mesi, lei non l’ha ancora accettata fino in fondo. Non sono servite le parole di Afef Jnifen, l’ex moglie di Marco Tronchetti Provera e ancora molto influente in famiglia, che ha provato a spezzare una lancia a favore dell’influencer cercando di stemperare la tensione con la sua futura nuova suocera”.

Insomma, sembra che la relazione sia naufragata a causa delle pressioni, nonostante Giovanni avesse promesso a Chiara di occuparsi della questione ben prima di Natale. In effetti sembra che la coppia fosse attesa insieme ad alcuni eventi al Salone del Mobile di Milano, eventi ai quali nessuno dei due è andato.