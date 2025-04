Chiara Ferragni scambiata per un’altra, il racconto virale dell’influencer

News VIP

Chiara Ferragni, in partenza per Bucarest per motivi di lavoro, viene scambiata per una sosia di sé stessa e racconta il divertente aneddoto su Instagram.

Con la carriera da imprenditrice digitale in lenta ripresa e tanti progetti che sperano possano sanare gli ammanchi della sua società in declino, Chiara Ferragni si concentra sul presente e vola a Bucarest per un nuovo impegno lavorativo. La bella influencer, tuttavia, ha vissuto una situazione paradossale in aeroporto, che ha voluto raccontare ai suoi fan. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni riprende il lavoro da influencer

Chiara Ferragni ha vissuto un periodo decisamente buio dopo lo scoppio dello scandalo Balocco e, nonostante si sia impegnata per ripulire la propria immagine tra beneficienza e un oneroso accordo con il Codacons, è finita comunque rinviata a giudizio per truffa aggravata. Lei è certa che la giustizia farà il suo corso, facendo emergere la verità in sede di Tribunale, e nel frattempo rimette in moto la sua carriera da influencer. Certo è che Chiara deve impegnarsi per trovare contratti e collaborazioni di primo piano, dato che la sua società Fenice è in declino e per salvarla rischia di intaccare il suo intero patrimonio.

Nel frattempo, Ferragni ha ritrovato la stabilità nella vita privata grazie alla nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sta costruendo una bellissima storia d’amore dopo il doloroso divorzio dall’ex marito Fedez, e tutti i gossip collegati a tradimenti terribili. Sembra che si veda il primo spiraglio di luce per Chiara, tornata anche alla Fashion Week di Milano e Parigi su invito di alcune maison di moda importanti, nonché a collaborare con brand rinomati a livello europeo. Così, Chiara è volata a Bucarest per un impegno di lavoro, insieme alla sorella Valentina Ferragni, ma in aeroporto è stata vittima di un disguido molto divertente che ha raccontato sui social.

Chiara Ferragni scambiata per la sua sosia, cosa è successo

Mentre si trovava in aeroporto diretta a Bucarest per un impegno di lavoro, dove è stata raggiunta anche dalla sorella minore Valentina Ferragni, Chiara Ferragni si è trovata coinvolta in una situazione inaspettata che l’ha lasciata perplessa ma anche molto divertita. L’influencer ha voluto raccontare questo aneddoto su Instagram, dove piano piano sta riacquistando popolarità e followers, dato che sembra che la questione Balocco sia stata perdonata quasi da tutti. Mentre era in attesa del suo volo dall’aeroporto di Bergamo, alcune ragazze non hanno capito che fosse veramente lei Chiara, e hanno iniziato a parlare tra di loro dicendo quanto assomigliasse alla Ferragni.

Così, spinta dal desiderio di rivelarsi e ringraziare per essere stata riconosciuta, l’influencer avrebbe voluto avvicinarsi alle ragazze in questione e rivelare di essere lei in carne ed ossa, fino a quando una di loro ha esclamato: “No, lei somiglia a Chiara Ferragni ma sei molto più bella di viso”. Una annotazione che l’ha lasciata di stucco e che l’ha fermata dal rivelarsi veramente. La risposta dei fan all’aneddoto è stata positiva dato che la storia è diventata virale in pochi click, segno che l’impero dorato dell’influencer potrebbe presto tornare.