Chiara Ferragni torna da Giovanni Tronchetti Provera e ora vuole un figlio!

Nuovi scoop sulla vita privata di Chiara Ferragni, che avrebbe ripreso a frequentare Giovanni Tronchetti Provera e sarebbe pronta ad allargare la famiglia.

Chiara Ferragni torna da Giovanni Tronchetti Provera! Questa è la notizia dell’ultima ora che sta facendo tremare il mondo del gossip. Sembra che l’influencer e il noto imprenditore si siano dati un’altra occasione e che questa volta lei voglia dare sul serio, sperando in una nuova gravidanza.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme

Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e lo scandalo Balocco che ha messo a soqquadro la sua vita, Chiara Ferragni sembrava aver trovato un po’ di serenità al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. La coppia ha trascorso insieme sei mesi e tutto sembrava andare per il meglio fino a quando lei ha messo fine alla relazione. Il perché è da ritrovare nelle tensioni tra lei e la famiglia del suo nuovo compagno, che non ha mai accettato il suo ruolo nel mondo del web e tutta la sovraesposizione mediatica che ne derivava. Insomma, nonostante Chiara avesse chiesto esplicitamente a Tronchetti Provera di prender provvedimenti, difenderla e rimettere ognuno al proprio posto, il nome di famiglia ha avuto la meglio su questa storia d’amore e si vocifera che lei l’abbia presa malissimo, tanto da non voler più sentir parlare di lui.

Nel frattempo, Chiara ha ripreso a presentarsi alle Fashion Week, ha ripreso ad avere nuovi contatti con le aziende per le sponsorizzazioni su Instagram, e soprattutto ha risposto all’invito di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivato uno scoop incredibile che conferma il ritorno di fiamma tra Chiara e Giovanni, ecco tutti i dettagli.

Chiara vuole un figlio da Tronchetti Provera

Sebbene la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sia naufragata tra mille polemiche, sembra che i due abbiano deciso di riprovarci. Consapevoli della relazione e delle emozioni che li legano, l’influencer e l’imprenditore hanno ripreso a vedersi in gran segreto, o almeno questo è lo scoop dell’ultimo minuto lanciato da Gabriele Parpiglia.

“La passione tra i due è riesplosa ufficialmente, prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto. A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera”.

Insomma, secondo questo scoop Chiara non solo avrebbe perdonato Giovanni ma ora vorrebbe anche allargare la famiglia con una nuova gravidanza. Ma sarà davvero così? Al momento tutto tace, dunque nessuno dei due ha confermato né tantomeno smentito la notizia.