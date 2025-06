Chiara Ferragni, la sua società Fenice Retail è finita in liquidazione, persi 1,2 milioni di euro

News VIP

La Fenice Retail, la società di Chiara Ferragni, finisce in liquidazione dopo aver per oltre un milione di euro in due anni.

Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale più chiacchierata d’Italia è tornata al centro dei pettegolezzi, ma questa volta non per la sua vita privata burrascosa, bensì per la liquidazione della sua società Fenice Retail. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni, liquidata la società Fenice Retail

Lo scoppio dello scandalo Balocco ha totalmente stravolto la vita di Chiara Ferragni. Errore di comunicazione o no, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia ha perso credibilità agli occhi dell’opinione pubblica e così anche i suoi introiti sono finiti in picchiata libera. Recentemente, Chiara ha ripreso la sua attività da influencer, invitata a molti eventi in giro per l’Europa e anche come ospite del front row delle Fashion Week, ma sembra che questo non sia bastato. Mancano, infatti, le partnership di primo piano che per anni l’hanno resa milionaria tanto che, pochi giorni, a Roma ha chiuso il suo store in Via del Babbuino, segnando un altro doloroso capitolo negli ultimi anni della Ferragni.

Mentre si mormora che lei sia pronta a debuttare a Ballando con le Stelle, forse per riacquistare credibilità o forse per far parlare di sé dato che in giuria ci sarà Selvaggia Lucarelli e sappiamo quanto siano tesi i loro rapporti, nelle ultime ore c’è un’altra notizia legata alle sue finanze. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la sua società ha perso 1,2 milioni

Negli ultimi due anni, ovvero dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni e le sue finanze sono in picchiata libera. Fenice Retail Srl è stata mesa in liquidazione dopo aver perso 1,2 milioni di euro in due anni. La società di occupava del ramo “retail” legato al brand dell’influencer, gestito dunque dalla società Fenice. Sebbene questa sia una perdita minoritaria, sembra che abbia tenuto tutti in tensione durante l’ultima assemblea della società principale. Nel frattempo, Chiara continua a sperare di ricevere nuovi contratti vantaggiosi e riconquistare tutti, e così vola a Lisbona dove ammette di essersi trovata magnificamente. Che sia la strada giusta, quella di allontanarsi dall’Italia, per ricominciare tutto?