TGCom24
Home | VIP | News | Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?
News VIP

Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?

Maria Castaldo

Dal profilo Instagram del brand di Chiara Ferragni sono scomparsi tutti i suoi post: l'influencer ha deciso di cancellarli, ma per quale motivo?

Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?

Chiara Ferragni ha cancellato tutti i post sul profilo Instagram del suo brand: completamente scomparse tutte le foto che testimoniavano le collaborazioni e la crescita del brand. Che questo sia indice che per l'influencer è arrivato un nuovo inizio dal punto di vista lavorativo?

Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand

Sembra essere arrivato un nuovo inizio per Chiara Ferragni, non solo dal punto di vista sentimentale, visto che l'influencer è uscita allo scoperto con il compagno Giovanni Tronchetti Provera, postando una foto con l'imprenditore sul suo profilo personale. Ma anche dal punto di vista professionale: dalla pagina Instagram del suo brand, infatti, sono scomparsi tutti i post sulle sue precedenti collaborazioni. Dopo l'improvvisa pausa dai social che ha portato i fan ad allarmarsi, cosa sta accadendo al profilo Instagram di Chiara Ferragni?

A distanza di qualche anno dallo scandalo del pandoro gate, la società di Chiara Ferragni è andata incontro a una serie di ripercussioni giudiziarie ed economiche: oltre alle critiche sui social e alla gogna pubblica, Ferragni ha anche dovuto pagare diverse multe per oltre un milione di euro, portando poi diversi brand a recidere i contratti con l'influencer. Fenice Srl, la società che fa capo alla celebre influencer è sprofondata in una serie di perdite pari a 10,2 milioni di euro, contrastate dalle entrate. Il 2023 si era chiuso con una grave perdita, ma con il 2024 anche le entrate sono crollate e la società si è vista davanti a un vero e proprio tracollo finanziario. Ma cosa indica la scomparsa dei post sulla pagina Instagram del suo brand?

Chiara Ferragni, un nuovo inizio per il suo brand dopo la scandalo del pandoro gate

Completamente scomparsi tutti i post sulla pagina Instagram Chiara Ferragni Brand: il profilo social del brand di Chiara Ferragni non è stato hackerato, dato che gli oltre 1,5 milioni di followers sono ancora presenti sul suo profilo. Non si tratta di un tentativo di hackeraggio, ma piuttosto di un nuovo inizio per l'influencer. Dopo lo scandalo del pandoro gate, infatti, molti dei brand che desideravano collaborare con l'influencer e diversi di quelli che avevano stipulato un contratto hanno deciso di reciderlo, preoccupati del danno all'immagine che avrebbero subito.

Le continue critiche rivolte all'influencer dopo il pandoro gate hanno portato a un crollo anche finanziario per Chiara Ferragni e le sue società, al punto che il fatturato delle società che fanno capo all'influencer è crollato. La cancellazione dei post dalla pagina Instagram del suo brand possono solo indicare che l'influencer ha deciso di dare una svolta lavorativa al suo marchio, presentandolo sotto una nuova veste.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato polemizza contro gli influencer a Venezia: "Che cosa ci fanno lì?"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato polemizza contro gli influencer a Venezia: "Che cosa ci fanno lì?"
Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale
news VIP Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"
news VIP Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"
Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
news VIP Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
news VIP Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV