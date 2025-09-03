Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?

News VIP

Dal profilo Instagram del brand di Chiara Ferragni sono scomparsi tutti i suoi post: l'influencer ha deciso di cancellarli, ma per quale motivo?

Chiara Ferragni ha cancellato tutti i post sul profilo Instagram del suo brand: completamente scomparse tutte le foto che testimoniavano le collaborazioni e la crescita del brand. Che questo sia indice che per l'influencer è arrivato un nuovo inizio dal punto di vista lavorativo?

Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand

Sembra essere arrivato un nuovo inizio per Chiara Ferragni, non solo dal punto di vista sentimentale, visto che l'influencer è uscita allo scoperto con il compagno Giovanni Tronchetti Provera, postando una foto con l'imprenditore sul suo profilo personale. Ma anche dal punto di vista professionale: dalla pagina Instagram del suo brand, infatti, sono scomparsi tutti i post sulle sue precedenti collaborazioni. Dopo l'improvvisa pausa dai social che ha portato i fan ad allarmarsi, cosa sta accadendo al profilo Instagram di Chiara Ferragni?

A distanza di qualche anno dallo scandalo del pandoro gate, la società di Chiara Ferragni è andata incontro a una serie di ripercussioni giudiziarie ed economiche: oltre alle critiche sui social e alla gogna pubblica, Ferragni ha anche dovuto pagare diverse multe per oltre un milione di euro, portando poi diversi brand a recidere i contratti con l'influencer. Fenice Srl, la società che fa capo alla celebre influencer è sprofondata in una serie di perdite pari a 10,2 milioni di euro, contrastate dalle entrate. Il 2023 si era chiuso con una grave perdita, ma con il 2024 anche le entrate sono crollate e la società si è vista davanti a un vero e proprio tracollo finanziario. Ma cosa indica la scomparsa dei post sulla pagina Instagram del suo brand?

Chiara Ferragni, un nuovo inizio per il suo brand dopo la scandalo del pandoro gate

Completamente scomparsi tutti i post sulla pagina Instagram Chiara Ferragni Brand: il profilo social del brand di Chiara Ferragni non è stato hackerato, dato che gli oltre 1,5 milioni di followers sono ancora presenti sul suo profilo. Non si tratta di un tentativo di hackeraggio, ma piuttosto di un nuovo inizio per l'influencer. Dopo lo scandalo del pandoro gate, infatti, molti dei brand che desideravano collaborare con l'influencer e diversi di quelli che avevano stipulato un contratto hanno deciso di reciderlo, preoccupati del danno all'immagine che avrebbero subito.

Le continue critiche rivolte all'influencer dopo il pandoro gate hanno portato a un crollo anche finanziario per Chiara Ferragni e le sue società, al punto che il fatturato delle società che fanno capo all'influencer è crollato. La cancellazione dei post dalla pagina Instagram del suo brand possono solo indicare che l'influencer ha deciso di dare una svolta lavorativa al suo marchio, presentandolo sotto una nuova veste.