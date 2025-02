Fabrizio Corona pubblica un audio di Fedez in cui rivolge un insulto pesantissimo a Chiara Ferragni

News VIP

Corona ha pubblica una nuova anticipazione di Falsissimo in cui si vede l'ex re dei paparazzi ricevere la diffida da parte di Chiara Ferragni e un audio di Fedez che commenta la situazione.

Fabrizio Corona non smette di tenere alta l’attenzione del pubblico e continua a diffondere spezzoni inediti di puntate di Falsissimo che mettono sotto i riflettori Fedez e, in particolare, la sua relazione con Chiara Ferragni.

Nuovo audio pubblicato da Corona: Fedez insulta Chiara Ferragni "La putt****"

In due storie Instagram pubblicate martedì 25 febbraio, l'ex re dei paparazzi ha mostrato prima la sua reazione al momento della consegna della diffida da parte della Ferragni. Corona ha poi pubblicato un audio in cui si sente la voce di Fedez che commenta la diffida da parte della sua ex moglie:

"La putt*** lì per la puntata di ieri ti ha querelato? Ma come è possibile che se faccio io una querela ci mettono otto mesi a notificare?"

Queste dichiarazioni sono state particolarmente forti e hanno sollevato non poche polemiche. La pubblicazione della storia da parte dell’account Falsissimo di Fabrizio Corona sembra essere una risposta diretta al video-retroscena diffuso da Ale Dalla Giusta In quel video, infatti, si vede Fedez che telefona a Corona chiedendogli di non far uscire il secondo episodio di Falsissimo, quello incentrato su Chiara Ferragni e sui suoi presunti tradimenti.

Il rapper, sentendosi tradito, non ha potuto trattenere il suo disappunto, lanciando un attacco diretto:

“Sei il manipolatore più bravo che conosca. Perché devi scrivere una cosa che non è vera? ti ho chiesto ‘fabri, mi prometti che non fai uscire sto ca**o video di chiara e i tradimenti? mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame"

Se dunque tale video mostrava il rapper sinceramente contrariato e proteso a difendere l'ex moglie tanto da definire Corona "un infame", il nuovo audio dell'ex re dei paparazzi lo smaschera nuovamente. Le parole di Fedez non sono di comprensive e non difende certo l'ex moglie, stupendosi persino della querela della Ferragni nei confronti di Corona.