Chiara Ferragni parla di relazioni tossiche del podcast della sorella, mentre Tronchetti Provera torna dall'ex moglie

Mentre Giovanni Tronchetti Provera torna dall'ex moglie, Chiara Ferrigni si sfoga nel podcast della sorella minore Valentina.

Non è un anno fortunato per Chiara Ferragni che sull’amore non sembra trovare proprio la giusta direzione. Mentre Giovanni Tronchetti Provera la dimentica tornando dall’ex moglie, lei parla di relazioni tossiche nel podcast della sorella minore Valentina Ferragni.

Chiara Ferragni si sfoga nel podcast della sorella

Valentina Ferragni ha inaugurato il suo primo podcast “Storie oltre le Stories” dove ha accolto diversi volti noti dei social, e ora è la volta delle sorelle maggiori Chiara e Francesca Ferragni. Questa intervista era molto attesa dal pubblico che segue con passione la famiglia più social degli ultimi anni, soprattutto a ridosso degli ultimi gossip sul conto della bionda influencer. Chiara sarebbe stata mollata da Giovanni Tronchetti Provera dopo che la sua famiglia si è opposta strenuamente alla loro relazione per mesi, senza riuscire a risolvere la situazione in alcun modo poiché spaventata ed infastidita dall’eccessiva esposizione mediatica che la Ferragni porta inevitabilmente con sé. Chiara sarebbe nera per la questione, dal momento che si mormora che Tronchetti Provera le aveva promesso di occuparsi di tutto ben prima di Natale. Parlando di relazioni, Chiara si è tolta qualche sassolino dalle scarpe durante la puntata del podcast di Valentina.

“Purtroppo noi donne, è successo con me, ma è successo con qualsiasi donna che conosco, tutte le donne che sono super forti, super cazzute, super veramente di carattere, però tutte noi siamo state in delle relazioni tossiche, siamo state con persone che ci hanno trattato di me*da e almeno per un po’ ci è andato bene anche così. Cioè nel senso, l’abbiamo accettato giustificando questo atteggiamento”.

Insomma, Chiara ha parlato senza dubbio di Giovanni ma anche di Fedez, l’ex marito che più di tutti l’ha fatta soffrire nell’ultimo anno dopo il loro divorzio. Fedez, infatti, si è reso protagonista di gossip assurdi che hanno portato a galla la verità sull’ex golden couple di Instagram, come la sua relazione con Angelica per la quale sarebbe arrivato addirittura a mettere in discussione il matrimonio con Chiara, il giorno stesso delle nozze.

Giovanni Tronchetti Provera torna dall’ex moglie

E mentre Chiara Ferragni si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo la conferma della fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, relazione nella quale aveva creduto molto e che per un periodo le aveva donato nuova stabilità, l’imprenditore torna sui propri passi. In vacanza a Portofino, infatti, Giovanni incontra a più riprese l’ex moglie Nicole Moellhausen, mamma dei suoi tre figli e la donna che gli ha spezzato il cuore.

Tra loro c’è ancora intesa, è evidente dalle foto pubblicate dal settimanale Chi nell’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, tanto che dopo giorni di convivenza in vacanza, i due si trovano a parlare e poi Giovanni accompagna Nicole in macchina, scambiando con lei un bacio appassionato. Questo weekend lungo è servito a Nicole e Giovanni a fare pace e tornare insieme in modo definitivo? Lo scopriremo presto.