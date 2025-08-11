Chiara Ferragni, mentre Fedez si fidanza lei vola ad Ibiza con Giovanni Tronchetti Provera

News VIP

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno ancora insieme? I due avvistati ad Ibiza ma sembra trattarsi di pura amicizia.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, cosa bolle in pentola? I due continuano a vedersi di nascosto, ora ad esempio sono entrambi ad Ibiza con amici comuni, ma non si parla di vero e proprio ritorno di fiamma. Mentre Chiara ci riflette, l’ex marito Fedez fa coming out con la sua nuova fiamma.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, solo amici?

Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, che ha segnato la fine dell’immagine della golden couple italiana di Instagram e aperto le porte a tante polemiche, Chiara Ferragni si è data una seconda possibilità con Giovanni Tronchetti Provera. Ma tra loro è mai stato vero amore oppure si tratta solo di una amicizia speciale? Chiara ha parlato inizialmente in modo piuttosto aperto della relazione con l’imprenditore, salvo poi smettere di farne accenno nelle interviste e occasioni pubbliche successive. Si è mormorato, tramite varie fonti, che in casa Tronchetti Provera la bella influencer non fosse esattamente ben vista a causa della sua eccessiva esposizione mediatica che l’avrebbe portata ad essere un “pericolo” per una famiglia che si tiene da sempre più lontano possibile dai riflettori.

La madre di Giovanni, in particolare, non avrebbe gradito questa unione e alla fine, dopo aver chiesto al suo compagno di intervenire senza ricevere alcuna nota positiva da parte sua dopo mesi, Chiara avrebbe mollato il ricco imprenditore non senza una valanga di rancore. Poche settimane dopo, tuttavia, ecco che Ferragni e Tronchetti Provera vengono nuovamente pizzicati insieme, ma non sono soli. Si mormora così che i due siano sempre stati amici e che tra loro non ci sarebbe nulla di più di questo: un’amicizia ben costruita per riabilitare l’immagine di Chiara e fare indirettamente pubblicità alla famiglia. Ma sarà davvero così?

Chiara ad Ibiza con Tronchetti Provera, Fedez si fidanza

La vita sentimentale di Chiara Ferragni non è chiarissima al momento. Fa coppia o non fa coppia con Giovanni Tronchetti Provera? I due sono stati avvistati, come fanno sapere le fan di Deianira Marzano, a Ibiza o meglio, Chiara si trova sull’isola più ambita dai Vip d’Europa ormai da settimane insieme ai suoi figli, mentre l’imprenditore l’ha raggiunta pochi giorni fa. Un caso? Una coincidenza dovuta al fatto di avere diversi amici in comune? Oppure è una conferma del ritorno di fiamma e della relazione che procede, questa volta il più possibile lontano dalle telecamere? Al momento nessun indizio può farci dire con certezza quale sia la natura della situazione.

Nel frattempo, l’ex marito Fedez ufficializza il suo fidanzamento e stupisce tutti: lui, infatti, aveva iniziato la vita da single dandosi alla pazza gioia tra belle modelle e acquisti di lusso, e invece sembra abbia messo già l’anello al dito ad una nuova ragazza che gli ha rubato il cuore. Chiara non ha commentato, e si è limitata invece a dirsi molto dispiaciuta dal fatto di non poter mostrare i figli su Instagram, dato che tutti i suoi followers glielo chiedono, ma la sentenza di divorzio è chiara: tra gli accordi anche il divieto assoluto di mostrare Leone e Vittoria sui social.