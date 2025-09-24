TGCom24
Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale

Irene Sangermano

È iniziato ieri, martedì 23 settembre 2025, il processo per lo scandalo Balocco con Chiara Ferragni imputata. Ecco cosa è successo in Tribunale.

Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale

Si è aperto ufficialmente il processo a Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per lo scandalo Balocco, con un’udienza pre-dibattimento a porte chiuse. Ecco cosa è successo e il commento dei legali dell’influencer.

Chiara Ferragni, inizia il processo pre truffa aggravata

Ieri, martedì 23 settembre 2025, si è tenuta la prima udienza per il processo a Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata per lo scandalo Balocco. Il cosiddetto Pandoro Gate ha tenuto alta l’attenzione del mondo del pubblico, indignando l’opinione pubblica e portando la bella influencer ad una rovinosa caduta dell’impero dorato che ha costruito per anni su Instagram, diventando una delle imprenditrici digitali più famose del mondo. Ma cosa è successo ieri?

Si è tenuta un’udienza pre-dibattimento a porte chiuse dedicato alla costituzione delle parti civili che si sono presentate. Si tratta di due associazioni ovvero Casa del Consumatore e ADICU poi, a sorpresa, anche una donna ovvero la signora Adriana 70enne di Avellino, che aveva acquistato il pandoro per beneficienza. La donna, tuttavia, dovrebbe ritirarsi da parte civile dal momento che le è stato promesso un risarcimento di 500 euro, una somma che dovrebbe averla convinta. Mentre Fedez fa una dedica a sorpresa all’ex moglie, i legali di Chiara hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la prima udienza, ecco cosa hanno detto.

Chiara Ferragni, cosa è successo nella prima udienza

Mentre sembra risolto il caso della signora Adriana, costituita parte civile nel processo per truffa aggravata a Chiara Ferragni, che dovrebbe accettare il risarcimento del valore di 500 euro, i legali della bella influencer hanno commentato quello che è successo nella pre-udienza a porte chiuse nell’aula del Tribunale di Milano, ai microfoni di Milano Today.

“Sapremo chi parteciperà a questo processo. Nelle prossime udienze si valuterà il tipo di rito; intanto è stato stilato un calendario”.

L’udienza è stata rinviata al 4 novembre e si deciderà per quel giorno se le parti civili saranno ammesse o meno. L’ipotesi è che si trovi un accordo economico valido per arrivare ad un rito abbreviato. Del resto Chiara è accusata di aver intascato 2 milioni e 200mila euro ma ne ha già versati molti di più in multe e beneficienza, arrivando ad oggi a 3 milioni e 400 mila euro.

