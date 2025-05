Chiara Ferragni compie 38 anni: Ecco il modo insolito in cui ha festeggiato

News VIP

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno lontano da casa e dai suoi affetti.

Chiara Ferragni ha compiuto 38 anni, ma non ha festeggiato insieme ai suoi cari in Italia; infatti, per questioni lavorative, si è vista costretta a trascorrerre questa importante giornata in Medio Oriente.

Chiara Ferragni festeggia il compleanno lontano da casa

Mercoledì 7 maggio 2025, la regina dell'influencer, Chiara Ferragni ha compiuto 38 anni. Il suo, però, è stato un compleanno un po' particolare; infatti, non era circondata dai suoi cari, e non era neanche in Italia: si trovava in Medio Oriente, più precisamente ad Abu Dhabi, circondata dai suoi fidati collaboratori. Infatti, come ha specificato nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, questa data speciale è coincisa con un inderogabile impegno lavorativo:

Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore... Grazie a tutti per gli auguri, per l'affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stesso più di prima... Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso.

Questa didascalia fa da corredo ad una foto in cui la Ferragni tiene in mano un piatto rettangolare in cui c'è scritto "Happy Birthday Chiara" e su cui è appoggiato un tortino di cioccolato con un candelina verde. Lei, seduta sul lettino, appare raggiante, a differenza di come eravamo abituati a vederla nell'ultimo periodo, segnato sia dall'accusa di truffa aggravata a suo carico che dalla fine del suo matrimonio con il rapper Fedez. Dopotutto, nonostante il suo sorriso smagliante, sembra proprio che l'imprenditrice digitale continui ad avere qualche problema. In queste ore, i rumor sulle difficoltà che starebbe incontrando a causa della sua società, Fenice, non fanno che rincorrersi. Infatti, la s.r.l. della Ferragni - di cui ormai è azionista al 99% -, le avrebbe fatto sborsare ben 6 milioni di euro per coprire i suoi debiti.

Per fortuna, ci pensano i numerosi parenti ed amici a rendere speciale e soprattutto più leggero questo giorno importante. Anzitutto, sua madre, Marina Di Guardo, nelle sue IG Stories ha condiviso una foto della Ferragni da piccola, ed ha scritto: "C'era profumo di rose nell'aria e un sole già caldo. Ti guardavo, sembravi un miracolo. La mia prima bimba. Eri una miniatura, i capelli biondo rossi, il nasino perfetto, quell'aria corrucciata che finiva in un sorriso quando ti stringevo tra le braccia. Una storia d'amore appena iniziata, destinata a durare per sempre". Ovviamente, nessun augurio pubblico da parte di Fedez, anche se non sappiamo se le abbia mandato un messaggio in privato.