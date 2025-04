Chiara Ferragni azionista di maggioranza del suo Brand: ''Libera per la prima volta''

News VIP

Chiara Ferragni annuncia di essere ufficialmente diventata l'azionista di maggioranza del suo brand, ecco cosa ha scritto sui social.

Chiara Ferragni ha fatto un annuncio molto importante su Instagram. L’influencer ha deciso di diventare l’azionista di maggioranza del suo brand, ecco perché.

Chiara Ferragni è tornata, le nuove mosse dell’influencer

Lo scandalo Balocco e la fine del matrimonio con Fedez hanno messo in ginocchio Chiara Ferragni e il suo impero dorato, abilmente costruito a colpi di foto e video su Instagram ma anche con la serie tv dedicata alla sua famiglia, a collaborazioni di primo piano con brand internazionali e ad una vita volta al lusso e agli agi che è riuscita a rendere quasi quotidiana, anche per chi non potrebbe permettersi neppure una delle sue borse di lusso. L’immagine di Chiara è crollata e così la sua economia, dato che proprio sulla sua pubblica immagine è fondato tutto il grande successo della Ferragni, tanto che ha rischiato la bancarotta e ha dovuto correre ai ripari.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la ruota sta tornando a girare nel giusto verso per lei. Dopo aver fatto pubblicamente ammenda e aver pagato per i suoi debiti con importanti donazioni milionarie - che tuttavia non le hanno evitato il rinvio a giudizio per truffa aggravata - Chiara è tornata alle Fashion Week e poi, piano piano, i brand stanno mostrando di avere fiducia rinnovata in lei e nelle sue capacità di comunicare sui social, e così piovono contratti anche se, certamente, non sono al pari di quelli che riceveva due anni fa. Nel frattempo, Ferragni ha preso una decisione importante e l’ha comunicata ai suoi fan: ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand

Chiara Ferragni ha deciso di riabilitare la sua immagine pubblica e ci sta riuscendo, passo dopo passo. Nella vita privata, nonostante le voci sulla rottura, la bella influencer fa ancora coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera, ma è tornata a lanciare una frecciatina velenosa all’ex marito Fedez. Nelle ultime ore, Ferragni ha fatto un importante annuncio su Instagram, rivelando di essere diventata azionista di maggioranza del suo brand per la prima volta dalla sua fondazione.

“Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. L’essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome. Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo”.

Queste le parole di Chiara che ha fatto sapere di voler continuare a tutti i costi sulla linea della trasparenza con i suoi fan, costruendo qualcosa di nuovo ma non perfetto, raccontando i momenti bui e quelli positivi. Insomma, un nuovo capitolo per l’influencer?