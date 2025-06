Cesare Cremonini a San Siro, si presenta la Ex Fidanzata che poi lascia il concerto in lacrime!

News VIP

Pochi giorni fa Cesare Cremonini si è esibito con un concerto strepitoso a San Siro, a Milano. Presente anche l’ex fidanzata Martina Maggiore che ha lasciato il concerto a metà scoppiando a lacrime. Ecco cosa è successo.

Cesare Cremonini a San Siro

La seconda tappa del tour Alaska Baby si è tenuta pochi giorni fa allo stadio San Siro di Milano e Cesare Cremonini ha dato vita ad un evento meraviglioso, che ha coinvolto tantissimo i fan del cantante bolognese, emozionati per questo show. Al concerto si sono presentati anche tantissimi Vip come Chiara Ferragni e Valentina Ferragni, che hanno assistito insieme cantando a squarciagola e pubblicando tutto su Instagram. A colpire, tuttavia, è stata la presenza di Martina Maggiore ovvero l’ex fidanzata di Cremonini.

La loro relazione è durata circa quattro anni ed è stata molto intensa, tanto che il cantante le ha dedicato una canzone dal titolo “Giovane Stupida”, e lei lo ha accompagnato nel suo viaggio musicale essendone anche la musa. Nonostante inizialmente sembrava che la storia d’amore avrebbe potuto salvarsi, con qualche riavvicinamento, Martina e Cremonini hanno preso strade diverse. Nonostante la rottura non facile, Maggiore ha deciso di presentarsi a San Siro ma purtroppo nulla è andato come sperato.

Cremonini, l’ex in lacrime al concerto

Nonostante la burrascosa rottura con Cesare Cremonini dopo quattro lunghi anni di relazione, Martina Maggiore si è fatta coraggio, ha indossato il suo miglior sorriso e ha deciso di presentarsi al maxi concerto dell’ex fidanzato al San Siro di Milano. A documentarlo è stata proprio Martina sul suo profilo Instagram seguito da 61mila followers. Tutto andava per il meglio, Martina si stava divertendo insieme all’amico Mauro Bianchi, fino a quando Cremonini non ha iniziato a cantare le sue canzoni più romantiche e così Martina non ce l’ha fatta più, e ha lasciato lo stadio in lacrime a metà concerto.

È stata proprio lei la prima ad ironizzare sulla questione, prevedendo il gossip che sarebbe sorto per la sua presenza durante lo show, e poi anche Bianchi ha spiegato su Tik Tok che l’amica ha scelto di lasciare il concerto perché troppo emozionata per continuare ad ascoltare Cremonini cantare. La forte reazione di Martina, neppure a dirlo, ha fatto nascere nel pubblico la speranza che tra lei e Cesare ci possa essere un ritorno di fiamma molto presto. Nel frattempo, un’altra cantante famosa annuncia la sua gravidanza: si tratta di Anna Tatangelo.