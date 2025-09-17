TGCom24
Home | VIP | News | Cecilia Rodriguez vicina al parto, Belen sempre con lei: la lite tra loro è acqua passata
News VIP

Cecilia Rodriguez vicina al parto, Belen sempre con lei: la lite tra loro è acqua passata

Maria Castaldo

Superata la lite tra Cecilia Rodriguez e la sorella maggiore Belen: in attesa del parto di Cecilia, le due sorelle hanno trascorso una serata insieme.

Cecilia Rodriguez vicina al parto, Belen sempre con lei: la lite tra loro è acqua passata

La lite che ha allontanato Belen e Cecilia Rodriguez è oramai acqua passata: le due sorelle, infatti, hanno trascorso una serata insieme, in occasione dell'avvicinamento della data del parto di Chechu. Già nei giorni scorsi, altri piccoli segnali avevano anticipato che il gelo tra le due sorelle era cessato e che una rinnovata armonia guidava le loro interazioni.

Belen e Cecilia Rodriguez a cena insieme: fine delle liti tra loro

Le discussioni che avevano portato a una frattura nel rapporto tra Cecilia e Belen Rodriguez sembrano essere acqua passata: le due sorelle, infatti, hanno trascorso una serata insieme a casa di Cecilia, a pochi giorni dalla data prevista per il suo parto. A testimoniarlo è stato un servizio di Chi, che ha paparazzato Belen e il figlio Santiago entrare a casa di Cecilia e cenare lì con pizze e altre leccornie.

I primi segnali di disgelo tra loro erano arrivati già nelle scorse settimane: Cecilia aveva postato uno scatto con Belen e Jeremias per sponsorizzare il loro marchio di abbigliamento e aveva espresso ammirazione per la bellezza di entrambi i suoi fratelli. Inoltre, ospite a Verissimo, pur confermando la lite che aveva diviso lei e Belen, Cecilia aveva anche raccontato che la sorella le era stata accanto in tutte le fasi della gravidanza (anche quando non era stato semplice per lei e Ignazio concepire) e non le aveva mai fatto mancare il suo sostegno.

Cecilia aveva sottolineato anche che in quanto sorelle, tra loro i litigi non mancavano, ma trovavano sempre il modo di riconciliarsi: "Non siamo una famiglia morbosa come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia. Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno.

Cecilia Rodriguez in procinto di partorire: accanto a lei la sorella Belen

La lite tra Belen e Cecilia Rodriguez ha tenuto banco per diversi mesi: a causarla ci sarebbero state incomprensioni legate al marchio di abbigliamento dei fratelli Rodriguez, oltre a una discussione tra Belen e Ignazio Moser. Secondo alcune ricostruzioni, Cecilia avrebbe preso le difese di Ignazio e questo avrebbe spinto lei e Belen a una forte lite.

I primi segnali di un chiarimento sono stati comprovati in seguito all'intervista di Cecilia a Verissimo, Belen Rodriguez le ha mostrato pubblicamente il suo supporto, dimostrando anche di apprezzare le sue parole nei suoi confronti. Sorprendendo tutti, infatti, Belen ha messo like al post dell'intervista e ha deciso anche di ricondividerlo nelle sue stories. La pace tra le sorelle Rodriguez sarebbe avvenuta anche grazie alla mediazione della famiglia e di Jeremias. Tuttavia, pare che tra Ignazio e Belen non ci sia ancora pace, dato che, come riportano le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia "Moser resta una presenza estranea, lontana da questo primo passo verso la pace".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling: "Nel 2025 questa è veramente una vergogna"
news VIP Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling: "Nel 2025 questa è veramente una vergogna"
Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d'occhio
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d'occhio
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina: "Quindicenni in preda agli ormoni''
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina: "Quindicenni in preda agli ormoni''
Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso"
news VIP Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso"
Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco: "La redazione di Uomini e Donne non mi ha chiamato per corteggiare Rosario"
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco: "La redazione di Uomini e Donne non mi ha chiamato per corteggiare Rosario"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 settembre 2025: Bahar guarita, ma ora rischia a causa di Sarp!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 settembre 2025: Bahar guarita, ma ora rischia a causa di Sarp!
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Ana diventa ricchissima, Philipp smascherato
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Ana diventa ricchissima, Philipp smascherato
La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Manuel e Jana finalmente sposi ma le nozze andranno come sperato?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2025: Manuel e Jana finalmente sposi ma le nozze andranno come sperato?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV