Belen Rodriguez, come ha reagito all'intervista di Cecilia a Verissimo

Belen Rodriguez commenta in questo modo le dichiarazioni d Cecilia Rodriguez a Verissimo.

Pace fatta tra Belen e Cecilia Rodriguez dopo mesi di lontananza. La sorella minore è ospite a Verissimo dove ha parlato della gravidanza ma anche della famosa lite con Belen, risolta nelle ultime settimane. Ecco la reazione della presentatrice argentina.

Verissimo, Cecilia parla di Belen

Incinta della sua prima figlia, che chiamerà Clara Isabel in onore dell’adorata nonna, Cecilia Rodriguez è davvero raggiante. La bella argentina ha vissuto un lutto nelle ultime settimane, a causa della perdita della sua adorata cagnolina, ma il marito Ignazio Moser le ha fatto forza in questo momento così particolare. Prossima al parto, Cecilia è stata ospite della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin tornato in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento nel weekend, dopo la pausa estiva.

Si è parlato a lungo anche della burrascosa lite tra Cecilia e Belen, le due sorelle legatissime che per lunghi mesi non si sono rivolte parola, e sono stati diffusi i pettegolezzi più disparati sulla questione. Recentemente, tuttavia, grazie ad alcuni gesti social tutti hanno capito che Belen e Cecilia sono riuscite a fare pace. Toffanin ha ovviamente approfittato dell’occasione per chiedere un chiarimento a Cecilia, ma anche lei come precedentemente fatto dalla sorella maggiore, ha minimizzato ammettendo poi che Belen le è stata molto vicina durante la gravidanza, e che non vede l’ora di diventare zia. Le parole di Cecilia sono piaciute a Belen che ha reagito così alla sua intervista. Ecco i dettagli.

Verissimo, Belen reagisce all’intervista di Cecilia

Inutile mentire quando tutto è chiaro e così Cecilia Rodriguez, ospite del salotto di Verissimo, ha confidato a Silvia Toffanin che la lite con la sorella Belen c’è stata e che è durata anche più del previsto. Nonostante questo, Cecilia ha usato parole molto caute nei confronti di Belen, sottolineando poi come lei sia entusiasta della sua gravidanza e felice di diventare zia al più presto. Belen, dal canto suo, ha apprezzato le parole della sorella minore tanto da mettere un bel like all’intervista e ricondividere anche un post a riguardo sulla sua pagina Instagram ufficiale. Ma come è avvenuta la pace?

“Il riavvicinamento, dopo un lungo lavoro di mediazione della famiglia e del fratello Jeremias, è avvenuto solo a fine agosto, dopo ben cinque mesi di silenzio. E per riavvicinamento intendiamo solo quello tra Cecilia e Belén. Al momento Moser resta una presenza estranea, lontana da questo primo passo verso la pace“.

Ha scritto Gabriele Parpiglia che, in questi mesi, ha seguito da vicino la vicenda. Insomma, Cecilia e Belen hanno fatto ufficialmente pace durante una cena in famiglia ma, attenzione, lo stesso non vale per Ignazio Moser che sembra voler continuare a tenersi lontano dalla questione. Cosa sarà successo veramente? Chissà se alla fine non sarà lo sportivo a stupire e rivelare tutto quando nessuno se lo aspetta.