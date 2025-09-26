Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”

News VIP

Cecilia Rodriguez smentisce i rumors: "Ignazio non è colpevole, la mia famiglia è unita"

Negli ultimi mesi il gossip ha acceso i riflettori sulla famiglia Rodriguez, alimentando voci insistenti su un presunto allontanamento tra le sorelle Cecilia e Belén. In tanti hanno ipotizzato una lite furiosa, forse legata a motivi familiari o professionali, e i social si sono riempiti di supposizioni.

"Nessuna lite con Belen", Cecilia Rodriguez chiarisce dopo mesi di gossip

A chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato la diretta interessata, Cecilia Rodriguez, che in un’intervista a Fanpage ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità.

“Con Belén non abbiamo litigato, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto, non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”.

Parole che lasciano poco spazio ai dubbi: le sorelle continuano ad avere un rapporto solido, nonostante le naturali differenze caratteriali.

Ma nelle ultime settimane era circolata anche un’altra voce, quella secondo cui la causa dell’allontanamento fosse Ignazio Moser, marito di Cecilia. La più piccola di casa Rodriguez ha smentito senza esitazioni:

“No, possiamo smentire anche questo. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno (al pranzo di famiglia organizzato per il compleanno di Belén n.d.r.) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. Poi a parte questo è stato anche bello, perché era un sacco di tempo che non eravamo noi cinque più i nipoti, i figli di mia sorella, quindi noi sette. È stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”.

Dunque nessun dramma familiare, ma soltanto impegni di lavoro che hanno impedito a Ignazio di partecipare a un’occasione speciale.

Cecilia ha voluto spiegare anche perché non ha mai replicato sui social alle voci che si rincorrevano:

“Non ho mai parlato di questa cosa sui social perché non mi sembra un canale giusto per smentire i rumors o per raccontare ogni dettaglio della mia vita privata. Senza dubbio condivido tanti momenti, però decido io quelli che desidero condividere. E poi non saprei a chi rispondere, se sapessi chi è che vuole avere delucidazioni magari lo chiamo e mi faccio una chiacchiera (ride n.d.r.), giusto per rispiegare la situazione per farlo stare più tranquillo. A parte gli scherzi ho imparato a farmi scivolare le cose addosso, non rispondendo vivi meglio, altrimenti entri in un trip senza uscita. Io non sono arrabbiata col mondo, con la vita e con nessuno, ho fatto pace con me stessa da tanto tempo e quindi a volte non rispondere è anche sinonimo di intelligenza e di maturità”.

Un chiarimento netto che smonta mesi di rumors e restituisce un’immagine di Cecilia serena, in pace con sé stessa e con i suoi affetti più cari, al di là delle speculazioni mediatiche.