TGCom24
Home | VIP | News | Cecilia Rodriguez parla della Gravidanza: quanti chili ha preso e quando è prevista la data del parto
News VIP

Cecilia Rodriguez parla della Gravidanza: quanti chili ha preso e quando è prevista la data del parto

Irene Sangermano

Cecilia Rodriguez si confida con i fan su Instagram e parla a cuore aperto della sua gravidanza.

Cecilia Rodriguez parla della Gravidanza: quanti chili ha preso e quando è prevista la data del parto

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa ed è al settimo cielo insieme al marito Ignazio Moser. La bella argentina ha dedicato qualche momento alle sue numerose fan su Instagram per parlare della gravidanza, rivelando quanti chili ha preso fino ad ora e quando è prevista la data del parto.

Cecilia Rodriguez parla della gravidanza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate dello showbitz italiano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello quando Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, che ha lasciato in diretta tv proprio accorgendosi della forte attrazione per Moser, e poi non si sono più lasciati nonostante gli alti e bassi della vita. Lo scorso anno Cecilia e Ignazio sono convolati a nozze in una splendida location in Toscana e non hanno fatto mistero di essere alla ricerca di una gravidanza per allargare la loro bellissima famiglia.

Dopo diversi tentativi, Cecilia ha confermato di essere in dolce attesa di una bambina che chiameranno Clara Isabel in onore della sua adorata nonna. Cecilia è incinta nello stesso momento in cui lo è anche la sua migliore amica Giulia De Lellis, e le due hanno condiviso un momento speciale preparando la borsa per il parto della Rodriguez, che tra le due sarà la prima a dare la luce la sua bambina. Pochi giorni fa, approfittando di un momento di relax, Cecilia ha dedicato del tempo alle domande delle sue fan su Instagram, dove è seguita da ben 4,8 milioni di followers, e ha parlato della sua gravidanza e di questo periodo bellissimo ma di grandi cambiamenti.

Cecilia Rodriguez svela quanti chili ha preso

Mentre si trova in vacanza con il marito Ignazio Moser per rilassarsi in vista del parto, Cecilia Rodriguez ha deciso di rispondere a qualche domanda delle sue fan su Instagram parlando della sua gravidanza. Cecilia sta per partorire la sua prima bambina che chiamerà Clara Isabel ed è felice anche se questo periodo porta grandi cambiamenti anche a livello fisico. Rodriguez ha ammesso di aver preso 13 chili dall’inizio della sua gravidanza, attualmente al settimo mese. Ha ammesso di vivere tranquillamente i cambiamenti che vede allo specchio ma che inizialmente ha fatto fatica. Questo argomento è stato affrontato più volte da Cecilia e, come prevedibile, ha creato della polemica dal momento che molte hanno fatto notare che non sarebbe dovuto essere un argomento principale in questo momento. Osservazione poco moderna dato che il cambiamento fisico è sempre accompagnato da uno psicologico e va rispettato.

Cecilia Rodriguez, quando nasce la figlia?

Cecilia Rodriguez si è raccontata senza filtri alle sue fan su Instagram, parlando della sua gravidanza. La sorella minore di Belen è bellissima con le sue nuove forme e non vede l’ora di conoscere la figlia Clara Isabel, che ha svelato che nascerà verso metà del mese di ottobre, dunque la bambina potrebbe essere del segno della Bilancia o dello Scorpione.

Cecilia ha poi spiegato nuovamente di aver scelto questo nome per la sua primogenita in onore della nonna materna, alla quale è super legata e Ignazio Moser ha immediatamente apprezzato questa idea. Inizialmente, prima di scoprire il sesso del bebè, Cecilia e Ignazio hanno pensato che sarebbe stato un maschietto e ne erano talmente convinti da aver iniziato a scegliere i nomi, per poi rimanere sorpresi di scoprire che sarebbe stata una bambina.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"
news VIP Belen Rodriguez nel mirino dei social dopo la lite al distributore: "Quando mi arrabbio ho le mie ragioni"
Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"
news VIP Amici, Cosmary Fasanelli rivela: "C'è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio sui social"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2025, replica: Ridge complica le cose tra RJ e Zende!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 agosto 2025, replica: Ridge complica le cose tra RJ e Zende!
Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare
anticipazioni TV Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare
Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge salva la vita a Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge salva la vita a Brooke!
Tale e Quale Show: Chi è Peppe Quintale? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1
news VIP Tale e Quale Show: Chi è Peppe Quintale? Età, Moglie, Figlio. Tutto sul Concorrente del Talent Show di Rai1
Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."
news VIP Amici, Giulia Stabile a cuore aperto: "Nella scuola pensavo di averla superata, lo nascondevo perché mi vergognavo ma.."
Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
anticipazioni TV Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV