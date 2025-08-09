Cecilia Rodriguez parla della Gravidanza: quanti chili ha preso e quando è prevista la data del parto

News VIP

Cecilia Rodriguez si confida con i fan su Instagram e parla a cuore aperto della sua gravidanza.

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa ed è al settimo cielo insieme al marito Ignazio Moser. La bella argentina ha dedicato qualche momento alle sue numerose fan su Instagram per parlare della gravidanza, rivelando quanti chili ha preso fino ad ora e quando è prevista la data del parto.

Cecilia Rodriguez parla della gravidanza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate dello showbitz italiano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello quando Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, che ha lasciato in diretta tv proprio accorgendosi della forte attrazione per Moser, e poi non si sono più lasciati nonostante gli alti e bassi della vita. Lo scorso anno Cecilia e Ignazio sono convolati a nozze in una splendida location in Toscana e non hanno fatto mistero di essere alla ricerca di una gravidanza per allargare la loro bellissima famiglia.

Dopo diversi tentativi, Cecilia ha confermato di essere in dolce attesa di una bambina che chiameranno Clara Isabel in onore della sua adorata nonna. Cecilia è incinta nello stesso momento in cui lo è anche la sua migliore amica Giulia De Lellis, e le due hanno condiviso un momento speciale preparando la borsa per il parto della Rodriguez, che tra le due sarà la prima a dare la luce la sua bambina. Pochi giorni fa, approfittando di un momento di relax, Cecilia ha dedicato del tempo alle domande delle sue fan su Instagram, dove è seguita da ben 4,8 milioni di followers, e ha parlato della sua gravidanza e di questo periodo bellissimo ma di grandi cambiamenti.

Cecilia Rodriguez svela quanti chili ha preso

Mentre si trova in vacanza con il marito Ignazio Moser per rilassarsi in vista del parto, Cecilia Rodriguez ha deciso di rispondere a qualche domanda delle sue fan su Instagram parlando della sua gravidanza. Cecilia sta per partorire la sua prima bambina che chiamerà Clara Isabel ed è felice anche se questo periodo porta grandi cambiamenti anche a livello fisico. Rodriguez ha ammesso di aver preso 13 chili dall’inizio della sua gravidanza, attualmente al settimo mese. Ha ammesso di vivere tranquillamente i cambiamenti che vede allo specchio ma che inizialmente ha fatto fatica. Questo argomento è stato affrontato più volte da Cecilia e, come prevedibile, ha creato della polemica dal momento che molte hanno fatto notare che non sarebbe dovuto essere un argomento principale in questo momento. Osservazione poco moderna dato che il cambiamento fisico è sempre accompagnato da uno psicologico e va rispettato.

Cecilia Rodriguez, quando nasce la figlia?

Cecilia Rodriguez si è raccontata senza filtri alle sue fan su Instagram, parlando della sua gravidanza. La sorella minore di Belen è bellissima con le sue nuove forme e non vede l’ora di conoscere la figlia Clara Isabel, che ha svelato che nascerà verso metà del mese di ottobre, dunque la bambina potrebbe essere del segno della Bilancia o dello Scorpione.

Cecilia ha poi spiegato nuovamente di aver scelto questo nome per la sua primogenita in onore della nonna materna, alla quale è super legata e Ignazio Moser ha immediatamente apprezzato questa idea. Inizialmente, prima di scoprire il sesso del bebè, Cecilia e Ignazio hanno pensato che sarebbe stato un maschietto e ne erano talmente convinti da aver iniziato a scegliere i nomi, per poi rimanere sorpresi di scoprire che sarebbe stata una bambina.