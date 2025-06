Cecilia Rodriguez parla della gravidanza: ''Pensavo fosse più semplice''

News VIP

Cecilia Rodriguez racconta la sua gravidanza e svela i sintomi e come procede l’attesa dalle prima figlia con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno atteso molto prima di riuscire nel loro progetto di allargare la loro splendida famiglia. L’attesa e le emozione è tanta, ma la bella argentina svela che non si sarebbe mai aspettata che la gravidanza fosse così impegnativa. Ecco le sue parole.

Cecilia Rodriguez in dolce attesa, ma che fatica

Questa è un’estate davvero particolare dato che tantissime Vip sono incinte stanno sfoggiando pancioni super glamour. Tra loro c’è Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, nota per alcuni reality show di Canale 5 come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi, e ad oggi imprenditrice nel mondo della moda e influencer da 4,8 milioni di fan su Instagram. Cecilia è convolata a nozze con Ignazio Moser, conosciuto nella casa più spiata d’Italia, dopo anni di relazione e finalmente i due hanno annunciato di essere in dolce attesa.

La gravidanza non è stata semplice e molto cercata, dal momento che da diversi anni la coppia avrebbe voluto allargare la loro splendida famiglia. Mentre negli ultimi mesi si parla della lite che sarebbe nata da Cecilia e Belen e che avrebbe allontanato le due sorelle un tempo molto unite, nonostante la showgirl argentina abbia smentito tutto dichiarando di essere felicissima di diventare zia, Cecilia è tornata a parlare della gravidanza e dell’attesa della sua primogenita, Clara Isabel, nome scelto per onorare la cara nonna.

Cecilia Rodriguez svela come procede la gravidanza

Splendida con le nuove curve della gravidanza, Cecilia Rodriguez ha raccontato a cuore aperto come procede questo momento della sua vita, un momento di grande cambiamento emotivo e fisico, che pensava sarebbe stato molto più semplice da gestire.

“Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate. Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza”.

Cecilia ha confermato che la gravidanza procede molto bene, che ha atteso molto per questo momento ma anche che i cambiamenti dell’essere incinta non sono sempre razionalmente gestibili. In particolare, la bella argentina ha confermato di accettare in modo complicato i cambiamenti fisici. Un fenomeno che interessa tantissime donne, che si vedono completamente diverse ma spesso non in meglio.