Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis, Alessandra Amoroso: i pancioni Vip sono alla moda

È l’estate delle Vip incinta e tutte ci tengono a mettere in bella mostra il loro pancione. Da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, passando per Alessandra Amoroso e Francesca Ferragni, ecco come essere glamour con i look premaman.

Vip incinte ma senza rinunciare al Glamour

Questa estate, oltre a preannunciarsi particolarmente torrida, sarà all’insegna delle gravidanze Vip. Negli ultimi mesi, infatti, tantissime influencer, cantanti e volti noti dello showbitz hanno annunciato di essere in dolce attesa. Ma la gravidanza, soprattutto quando fai parte di questo mondo patinato, non è una scusa per smettere di osare con i look ed eccome come stanno traducendo in moda questo momento speciale alcune Vip molto note. Partiamo da Giulia De Lellis, incinta della sua prima figlia che chiamerà Priscilla con il compagno Tony Effe. Recentemente, Giulia ha aggiornato i fan sulla gravidanza che sta vivendo nel migliore dei modi. Influencer da 5,5 milioni di followers su Instagram, la romana non rinuncia allo stile ed ecco che per il suo pancione sceglie abiti color pastello super sensuali, che mettono in mostra anche il décolleté, poi mini-dress comodi ma eleganti come quelli sfoggiati nel suo recente viaggio in Sud Corea per lavoro.

Cecilia Rodriguez, invece, sembra amare due cose in particolare durante la sua gravidanza. Anche lei è incinta della prima figlia, fortemente cercata con il marito Ignazio Moser, che chiamerà Clara Isabel in onore della nonna. Cecilia ama indossare costumi della linea che ha fondato con la sorella maggiore Belen, mettendo in primo piano il pancione, poi capi dai colori neutri come sabbia, nero e beige, indumenti freschi ma resi sensuali dalle sue nuove curve.

Pancioni Vip, Amoroso e Ferragni: due stili opposti

Continuiamo la nostra carrellata di Vip in dolce attesa e analizziamo i loro look per la gravidanza in occasione dell’estate. Dopo Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, che stanno vivendo questo magico momento insieme essendo anche grandi amiche, passiamo ad Alessandra Amoroso. Lei è una delle voci più amate di tutta Italia e l’attesa della sua Penelope è un regalo enorme, che costudisce con cura ma che non le impedisce di scatenarsi in tour con la sua musica. Alessandra non ha abbandonato neppure il suo stile super sexy dopo l’annuncio della dolce attesa, optando per abiti in pizzo in tessuto see through, scollature prominenti, colori accesi e tessuti in eco-pelle.

Stile opposto, invece, quello di Francesca Ferragni. Lei è la sorella meno social tra le sorelle influencer, già mamma di Edoardo e ora in attesa di una bambina con il marito Riccardo Nicoletti. Per il momento, Francesca non ha voluto svelare il nome della bambina in arrivo, al contrario delle sue colleghe. Per la sua estate da mamma bis, Ferragni opta per capi freschi e comodi come jeans premaman e magliette larghe, ma anche costumi semplici dai toni coloratissimi.