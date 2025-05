Cecilia Rodriguez parla del matrimonio con Ignazio Moser: "Ho avuto la conferma..."

News VIP

Ospite di Valentina Ferragni nel suo podcast, Cecilia Rodriguez si è sbilanciata sul legame con Ignazio Moser, con cui è convolata a nozze questa estate. C'è aria di crisi tra loro?

Cecilia Rodriguez è stata la prima ospite del podcast di Valentina Ferragni, Storie oltre le Stories, e ha raccontato all'influencer del suo rapporto con il marito Ignazio Moser, rivelando implicitamente come stanno le cose dopo i rumors su una crisi tra i due. Inoltre, l'ex vippona ha parlato del rapporto con la sorella maggiore, Belen Rodriguez e su il loro legame si è sviluppato da quando sono entrambe nel mondo dello spettacolo.

Cecilia Rodriguez risponde ai rumors sulla crisi con Ignazio Moser

Nella prima puntata, dedicata al tema delle parentele ingombranti, Valentina Ferragni ha accolto Cecilia Rodriguez, che come lei ha vissuto per un certo periodo nell'ombra della più famosa sorella maggiore, Belen Rodriguez. Ai microfoni di Storie oltre le Stories, la showgirl ed ex vippona argentina ha raccontato dell'amore che la lega a Ignazio Moser. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del GF e dopo 8 anni sono sono convolati a nozze questa estate con una doppia cerimonia, alla presenza di amici e parenti.

A Valentina Ferragni, l'ex vippona ha rivelato, implicitamente, la verità sui rumors di una presunta crisi con il marito. Da settimane, infatti, si vocifera che i rapporti tra i due ex concorrenti del GF ci sia aria di crisi, ma stando alle parole di Cecilia Rodriguez non sembra affatto così. Raccontando delle circostanze in cui ha conosciuto Ignazio, Cecilia ha rivelato che aveva deciso di partecipare al GF per farsi conoscere, ma quella esperienza le ha portato qualcosa che non si aspettava: l'amore.

E, infatti, sull'amore con Moser, ha dichiarato che, dopo 8 anni, ha avuto una conferma importante: "Dopo 8 anni ho la conferma che è l'amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima [...] Ho avuto la possibilità di conoscerlo, faccia a faccia e senza telefono, di viverlo. Una cosa che oggi si è persa. Però posso rivedere sempre l'inizio della nostra storia, una ragazza ha conservato tutto".

Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez: che rapporto c'è tra loro?

Sul legame con Belen Rodriguez, Cecilia ha svelato che non ha mai apprezzato di essere considerata solo la "sorella" meno nota della showgirl argentina, ma che ha saputo cogliere l'occasione della popolarità della sorella per crearsi poi un nome tutto suo.

Essendo la minore della famiglia, era anche la più coccolata, ma in Italia la situazione è stata completamente ribaltata: "È sempre stato un vantaggio per me essere la più piccola, significava essere sempre stata la più coccolata. Ma quando sono arrivata in Italia e mi hanno vista come la sorella di Belen per me non lo è stato più, però ho saputo approfittarmene in maniera positiva".

L'ex vippona ha aggiunto di non aver mai provato gelosia nei confronti della sorella maggiore, ma che sono sempre stati i giornali a provare a metterle l'una contro l'altra, anche se non sono mancate le volte in cui si è sentita inadeguata e questo l'ha spinta a lottare affinché la gente non la considerasse solo la sorella di Belen: "Ho fatto fatica, mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo. Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu'. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di'. Ed è questo che l'ha portata a partecipare al GF, dove ha poi conosciuto Ignazio Moser.