Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Un post social dell'influencer scatena il dubbio

C'è aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Un post pubblicato sui social dalla sorella di Belen avrebbe scatenato non pochi dubbi.

Da settimane si rincorrono rumors su una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia è convolata a nozze questa estate, dopo una lunga storia d'amore iniziata quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello. Nonostante nessuno dei due abbia commentato le indiscrezioni di questi giorni, l'ex vippona ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato qualche dubbio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Un post dell'ex vippona preoccupa

La showgirl e sorella di Belen Rodriguez ha postato sul suo account Instagram un criptico messaggio che ha scatenato i dubbi dei fan: che tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ci sia davvero una crisi? La coppia è convolata a nozze questa estate, con una doppia cerimonia, che ha visto partecipare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia De Lellis, Tony Effe, Andrea Damante e molti altri. I due si sono conosciuti e innamorati durante l'esperienza al GF e dopo alcuni anni hanno finalmente deciso di pronunciare il fatidico sì.

La coppia ha aggiornato costantemente i fan sui preparativi delle nozze, compreso un rinvio di qualche mese dovuto ad alcuni problemi famigliari. Tuttavia, in un pomeriggio estivo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati alla presenza di amici e parenti e hanno iniziato una nuova vita insieme. Purtroppo, sembra che l'idillio si sia già incrinato, perché da diverse settimane si vocifera che tra i due ex vipponi ci sia aria di crisi. Sebbene nessuno dei due abbia confermato o smentito queste voci, un post pubblicato su Instagram da Cecilia Rodriguez ha scatenato il panico tra i fan.

La showgirl, infatti, ha condiviso sui social un criptico messaggio che ha fatto pensare che le voci di crisi con Ignazio Moser possano essere vere: "Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura". Per alcuni fan, invece, questo messaggio sarebbe riferito a qualcuno vicino all'ex vippona che l'ha delusa profondamente e dalla quale Cecilia si sarebbe allontanata.

Belen Rodriguez è coinvolta nella crisi tra Cecilia e Ignazio? L'ultima indiscrezione

Secondo altri rumors, nella crisi tra Cecilia e Ignazio c'entrerebbe anche Belen Rodriguez: come riporta il settimanale NuovoTv, tra Belen e il cognato sarebbe calato il proverbiale "gelo" perché la showgirl non si fida dell'ex vippone e ritiene che Ignazio Moser possa tradire la moglie. Questo pensiero di Belen avrebbe portato delle tensioni in famiglia e spinto anche Cecilia a intervenire per prendere le parti del marito contro le accuse della sorella.

Anche diversi esperti di gossip della rete avrebbero riportato il rumor, come Deianira Marzano, che su Instagram, aveva scritto: "Altro che indiscrezioni. Il vero scoop è uno solo: Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura".

A riprova di questo "gelo" in famiglia ci sarebbe anche l'assenza di Cecilia al compleanno del nipote Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Così come l'assenza di messaggi e post social insieme, soprattutto, dopo il difficile momento trascorso dalla famiglia, che per diverse settimane ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di salute del padre Gustavo, coinvolto in un incidente.