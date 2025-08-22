Cecilia Rodriguez, le sue vacanze a cinque stelle con pancione in bella vista: quanto costa l’hotel di lusso

News VIP

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono le vacanze in Alto Adige, invitati a soggiornare in un hotel costosissimo. Ecco i dettagli.

Come ogni influencer che si rispetti, Cecilia Rodriguez viene spesso invitata ad eventi e hotel da sogno e lei su Instagram non manca mai di mostrarli al meglio. Con il pancione in bella vista, la bella argentina e il marito Ignazio Moser si rilassano in Alto Adige, ma quanto costa il loro soggiorno di lusso?

Cecilia e Ignazio, soggiorno a cinque stelle in Alto Adige

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa della loro prima figlia che chiameranno Clara Isabel, in onore della nonna della bella argentina. La data del parto è sempre più vicina, dato che è prevista ad ottobre, e Cecilia si gode gli ultimi mesi con il pancione parlando con le fan della gravidanza e dei chili presi fino ad ora, che hanno portato ad un cambiamento che inizialmente, essendo una ragazza che ci tiene molto al suo fisico, ha fatto fatica ad accettare.

Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo le vacanze in montagna, dove amano stare insieme ai loro cagnolini, e sono stati invitati da una struttura bellissima, un quattro stelle, a soggiornare nelle loro camere in cambio di pubblicità sui social. Insomma, in quanto influencer, Cecilia e Ignazio stanno facendo il loro lavoro sul web ma la bellezza della struttura e il modo accattivante in cui la coppia l’ha presentata, ha fatto nascere un’insolita curiosità nel popolo del web. Quando costerebbe questa vacanza ad un qualsiasi comune mortale che volesse replicarla? Ecco tutti i dettagli e il costo, decisamente non per tutte le tasche.

Cecilia e Ignazio, quanto costa l’hotel di lusso?

Grandi amanti della montagna, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno soggiornato in un hotel a quattro stelle davvero di lusso in Alto Adige. Una struttura moderna, dotata di ogni comfort, dove hanno trascorso una giornata perfetta. Cecilia ha messo in mostra il pancione su Instagram, rilassandosi con un bagno meraviglioso in una vasca luxury, poi cena insieme, il tutto sponsorizzato su Instagram essendo stati invitati. Ma come si chiama la struttura in questione che ha fatto gola a tanti utenti del web?

Si tratta dell’Ansitz Steinbock Hotel, un meraviglioso hotel a quattro stelle. E quanto dovrebbe pagare un comune mortale per soggiornare qui? Ad agosto, per la Junior Suite con balcone, il prezzo è di circa 2.000 euro a settimana, ma se si aggiunge anche la cena si arriva a quasi 3.000 euro. A metà settembre, invece, la Suite King Deluxe vale oltre 3.000 euro solo con colazione. Cosa ne pensate?