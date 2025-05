Cecilia Rodriguez incinta, il commento della madre Veronica e il silenzio assordante di Belen Rodriguez

News VIP

Nessun commento da parte di Belen Rodriguez all'annuncio della gravidanza della sorella Cecilia. I rapporti tra le sorelle Rodriguez sarebbero tutt'altro che distesi.

Dopo mesi di indiscrezioni e sussurri nel mondo del gossip, è finalmente arrivata la conferma tanto attesa: Cecilia Rodriguez è incinta. La showgirl argentina e il compagno Ignazio Moser diventeranno presto genitori per la prima volta. A dare la notizia sono stati proprio i diretti interessati, attraverso un emozionante post pubblicato su Instagram, corredato da immagini che raccontano i primi momenti di questa nuova e meravigliosa avventura.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventaranno genitori, l’emozione dei nonni e il silenzio di Belen

La coppia ha scelto di condividere con i propri follower non solo la notizia della gravidanza, ma anche un dolce dettaglio: il nome della piccola in arrivo sarà Clara Isabel. Un nome elegante e delicato, che ha già fatto innamorare i fan. Nel post pubblicato poche ore fa, Cecilia si rivolge direttamente alla sua bambina con parole piene di amore e tenerezza:

>"Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto, ma ora eccoci qua, a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le manine, come a volerci lasciare la sorpresa per quando arriverai tra le nostre braccia...".

Parole che hanno commosso migliaia di follower, travolgendo il post di commenti affettuosi, cuori, felicitazioni e auguri da parte di amici, colleghi e semplici fan. In pochi minuti, la notizia è diventata virale, confermando quanto l’affetto del pubblico per la coppia nata tra le mura del Grande Fratello VIP non sia mai venuto meno.

Tra i tanti commenti che hanno riempito il post, spicca quello di Veronica Cozzani, madre di Cecilia e futura nonna:

"Clara Isabel, i nonni ti aspettano e già ti amano come si amano i nipoti. Fino all’infinito e oltre. Mia benedizione."

Parole piene di entusiasmo, quelle di Veronica, che ha già vissuto l’esperienza della nonna con i piccoli Luna Marì e Santiago, figli della primogenita Belen Rodriguez.

Proprio l'assenza di Belen ha però attirato l’attenzione dei più attenti: al momento in cui scriviamo, la showgirl argentina non ha ancora lasciato alcun commento né ha messo un “like” al post della sorella. Un silenzio che non passa inosservato, soprattutto alla luce delle voci insistenti su una presunta frattura tra le due sorelle. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il rapporto tra Belén e Cecilia si sarebbe incrinato già da qualche tempo, probabilmente da prima di Pasqua.

La causa? Un presunto raffreddamento nei rapporti familiari durante i primi mesi della gravidanza di Cecilia, periodo in cui Belen sarebbe rimasta piuttosto distante. Nonostante le ombre familiari, per Cecilia e Ignazio questo è un momento di pura felicità. Dopo anni insieme, superando alti e bassi sotto i riflettori, oggi si preparano ad accogliere la loro prima figlia, un sogno che si realizza e che segna l’inizio di un nuovo capitolo. Chissà che l’arrivo della piccola Clara Isabel non porti presto anche un riavvicinamento tra le sorelle Rodriguez