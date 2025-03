Cecilia Rodriguez incinta? Ignazio Moser chiarisce: "La paternità dovrà attendere. Stiamo facendo fatica"

News VIP

Ignazio Moser parla del desiderio di avere un figlio con Cecilia Rodriguez, un sogno che però ancora non può essere realizzato.

Da tempo si vocifera che Cecilia Rodriguez sarebbe incinta di Ignazio Moser. Tuttavia, quest'ultimo ha rilasciato un'intervista per smentire questa voce, e per chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Cecilia Rodriguez è incinta? Il rumor

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti ed innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello. La scorsa estate sono convolati a nozze, e da quel momento i fan non aspettano altro che la coppia dia la notizia di un bebè in arrivo. Inoltre, di recente sui social non si fa altro che parlare di una presunta gravidanza della Rodriguez junior. Al solito, il rumor è nato soltanto perché lei sarebbe stata avvistata con un "pancino sospetto" durante la Milano Fashion Week. I due non hanno né confermato né smentito, ma ora Moser ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Ignazio Moser: "La mia paternità dovrà ancora aspettare"

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Moser ha parlato della sua futuro da padre:

La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto.

Poi ha aggiunto che, nonostante ci stiano provando, perché lo desiderano molto, al momento stanno facendo fatica a realizzare il sogno di diventare genitori:

Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato.

A proposito di paternità, Moser ha anche parlato di suo padre, Francesco Moser, l'ex campione di ciclismo, e del loro rapporto:

Caratterialmente ho sempre rifiutato l'autorità di mio papà; questo gli ha sempre dato molto fastidio e allo stesso tempo lo ha reso orgoglioso.

Durante il suo matrimonio con la Rodriguez, però, ha visto suo padre commuoversi per lui:

L'ho visto piangere per me: una cosa molto rara. Non c'è stato un abbraccio, ma una stretta di mano delle sue.

La love story tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti all'interno della Casa più spiata d'Italia, ossia quella del Grande Fratello. Era il 2017, e all'epoca lei non era single: da anni aveva una relazione amorosa con l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Tuttavia, sia per la Rodriguez che per il bel coinquilino fu un vero e proprio colpo di fulmine, tant'è che lei troncò la storia d'amore con il fidanzato ed intraprese subito una conoscenza più approfondita con Moser. Questa estate, a giugno del 2024, la Rodriguez e Moser sono convolati a nozze, coronando il loro sogno di diventare moglie e marito.