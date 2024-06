Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser oggi sposi: le dediche romantiche e la foto uguale dopo 7 anni

Gossip TV

Oggi domenica 30 giugno 2024, Cecilia e Ignazio diventeranno marito e moglie nell’incantevole location della Villa Medicea La Ferdinanda.

Oggi domenica 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno marito e moglie nell’incantevole location della Villa Medicea La Ferdinanda in Toscana.

Dopo sette anni di fidanzamento, oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze

Sarà un amico della coppia a celebrare il loro matrimonio con rito civile, mentre la sorella Belen sarà la testimone di Cecilia. La lista degli invitati comprende circa 200 persone, tra cui numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, come Giulia De Lellis, Andrea Damante, Tony Effe e molti altri. Inoltre, il celebre cantante Tananai sarà presente come ospite speciale e si esibirà durante la cerimonia. La coppia si è conosciuta nel 2017 durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è scoppiato subito il colpo di fulmine. In quel periodo, Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte che lasciò in diretta per poi fidanzarsi con l'ex ciclista trentino, figlio nel noto sportivo Francesco Moser. Nonostante lo scettiscismo inziale, qualche momento di crisi e la data di nozze rimandata per vari motivi, Cecilia e Ignazio sono rimasti uniti e profondamente innamorati e oggi coroneranno il loro sogno dopo sette anni di fidanzamento.

Per celebrare il loro sogno d’amore, Cecilia e Ignazio hanno deciso di organizzare festeggiamenti in grande stile, che dureranno ben tre giorni. Come hanno raccontato durante un’intervista a Verissimo, la coppia ha optato per due cerimonie. La prima, intima e riservata, si è svolta ieri, sabato 29 giugno alla presenza delle sole famiglie. La cerimonia principale, invece, avrà luogo oggi, domenica 30 giugno, a Villa Medicea La Ferdinanda, in una, una frazione del comune di Carmignano, in provincia di Prato, situata in una splendida posizione collinare con vista panoramica sulla campagna circostante.

Prima della cerimonia, non sono mancate le emozionanti dediche e la tradizionale serenata del futuro sposo. Sul suo profilo Instagram, Cecilia ha pubblicato due selfie con Ignazio: uno scattato sette anni fa quando i due ex gieffini uscirono dalla Casa del Gf Vip e uno recente, accompagnati da dolci parole per il suo compagno: "La mia persona preferita ha un viso bellissimo. Ha un angelo sul suo sorriso." Moser, nel corso della festa di ieri, ha sorpreso Cecilia con una romantica serenata, cantando "Stella di Broadway" di Cesare Cremonini.