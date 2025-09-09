Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen

News VIP

Cecilia Rodriguez e la sorella Belen avrebbero finalmente fatto pace? Sui social spunta un gesto da parte della piccola di casa Rodriguez che fa ben sperare!

La spaccatura che si è creata in questi mesi tra Cecilia e Belen Rodriguez sembra si stia risanando: dopo rumors di liti e incomprensioni che avrebbero diviso le due sorelle Rodriguez, la più piccola ha rivolto all'ex moglie di Stefano De Martino una dedica che sembra indicare una pace rinnovata tra loro.

Cecilia Rodriguez e la dedica a Belen: disgelo in corso?

Dalla primavera del 2025 si sono diffuse voci preoccupanti di una rottura in casa Rodriguez: questa volta non riguardava la fine di un rapporto matrimoniale, come nel caso di Belen e Stefano, ma di un legame tra due sorelle. Belen e Cecilia Rodriguez avrebbero litigato e il gelo tra loro non accennava a placarsi. Le cause che avrebbero portato le due sorelle a una separazione - secondo molti - avevano origini diverse. Alcuni attribuivano il tutto a Ignazio Moser, con cui Belen avrebbe avuto diversi scontri. Mentre altre voci rivelavano che a dividere Chechu e Belen ci sarebbero state delle incomprensioni legate al marchio di abbigliamento che avevano creato insieme. Come rivelato dal settimanale Oggi, infatti "la gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle".

Neppure l'annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez aveva smorzato le tensioni, visto che le due sorelle non si erano mai mostrate insieme in pubblico dopo la lieta notizia. Al settimanale Chi, tuttavia, Belen Rodriguez aveva chiarito che non c'erano screzi tra lei e Cecilia e che, anche se litigavano, restavano comunque sorelle e quel legame non si poteva spezzare. Nelle scorse ore sono arrivate alcune notizie di un primo disgelo tra le due Rodriguez: come riportava Vanity Fair, infatti, Cecilia e Belen presenzieranno a un evento insieme questa settimana per il loro marchio e questo segnerà il loro primo incontro pubblico da diversi mesi.

Ma, in aggiunta a questa notizia, arriva anche un gesto social di Cecilia Rodriguez verso la sorella Belen che riaccende le speranze: è pace fatta tra le due sorelle Rodriguez?

Belen e Cecilia avrebbero fatto pace dopo mesi di liti?

A distanza di mesi dalle voci di un allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez, quest'ultima si è resa protagonista di un gesto social molto tenero che sembra confermare che il gelo tra le due sia terminato. Cecilia, infatti, ha postato sui social una foto della sorella maggiore insieme al fratello Jeremias e ha aggiunto a corredo dello scatto una dedica che indica che tra le due sorelle è tornato il sereno:

"Ma la bellezza dei miei fratelli?"

Ha scritto così Cecilia Rodriguez sui social, postando uno scatto di Belen e Jeremias insieme mentre posano per sponsorizzare il loro brand di abbigliamento. Ora, non resta che attendere il prossimo incontro di lavoro a Milano, che le riporterà insieme davanti al pubblico e permetterà di scoprire in che rapporti sono le due showgirl.