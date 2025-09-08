Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace

News VIP

Segnalazioni di un possibile "disgelo" tra Belen e Cecilia Rodriguez: le due showgirl argentine sarebbero pronte a far pace dopo mesi di discussioni e distacco.

La rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez potrebbe finalmente essere sanata? Le due showgirl argentine sono oramai ai ferri corti da diversi mesi e neppure l'annuncio della gravidanza di Cecilia e Ignazio Moser sembrerebbe aver intaccato il gelo che si è formato nella famiglia Rodriguez. Tuttavia, alcune recenti indiscrezioni svelano che le due sorelle sarebbero pronte a far pace.

Belen Rodriguez e Cecilia ancora ai ferri corti?

La spaccatura che si è creata tra Belen e Cecilia Rodriguez non sembrava destinata a sanarsi. L'ex moglie di Stefano De Martino e la sorella minore sono da mesi ai ferri corti e nonostante Belen abbia tentato di riallacciare i rapporti, Chechu l'avrebbe messa alla porta. A rivelare l'indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia, nella rubrica Chicchi di gossip: "Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”. Una dichiarazione che evidenzia come tra le due sorelle si sia creata una situazione difficile da sbrogliare.

Secondo Parpiglia, al centro della questione ci sarebbe proprio Ignazio Moser, con cui Belen Rodriguez avrebbe avuto diversi screzi. Cecilia si sarebbe schierata al fianco del marito e futuro padre della loro prima figlia, provocando la rabbia di Belen e l'allontanamento tra loro. Il tutto si sarebbe verificato nel corso della primavera 2025, ma il gelo durerebbe ancora tra le due sorelle. Alla lista di motivi che avrebbe diviso le due sorelle ci sarebbe anche la gestione del marchio di costumi Me Fuì, creato da entrambe e che avrebbe visto Belen prenderne il controllo, escludendo Cecilia.

Tuttavia, secondo una recente indiscrezione, potrebbero esserci segnali di un riappacificamento in corso tra le sorelle Rodriguez, che sarebbero pronte a rivedersi.

Belen e Cecilia pronte a far pace: i primi segnali di "disgelo"

Già nel corso di queste settimane Belen Rodriguez aveva cercato di smentire i rumors di una frattura tra lei e Cecilia, ricordando che tra sorelle è naturale litigare, ma che alla fine "ci si ritrova sempre". Ma, queste rassicurazioni non sono servite a placare le voci di un litigio e del gelo tra le due showgirl, tanto che sembrava che neppure la gravidanza di Cecilia le avesse riavvicinate. Secondo Vanity Fair, tuttavia, le due sorelle sarebbero pronte a far pace e a lasciarsi alle spalle i dissapori che le hanno divise.

Come svelato dalla rivista, Belen e Cecilia Rodriguez si rivedranno a un evento che riguarda la loro linea di abbigliamento e che avrà luogo proprio questa settimana. Si tratterrebbe del primo incontro dal vivo per le due donne dallo scorso marzo. Inoltre, riporta ancora Vanity Fair, altri piccoli segnali di un riavvicinamento sarebbero da ricercare nei messaggi che si sarebbero scambiate le due, dei semplici "ti voglio bene" che indicherebbero che il loro affetto resta immutato nonostante le liti e le incomprensioni.