TGCom24
Home | VIP | News | Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace
News VIP

Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace

Maria Castaldo

Segnalazioni di un possibile "disgelo" tra Belen e Cecilia Rodriguez: le due showgirl argentine sarebbero pronte a far pace dopo mesi di discussioni e distacco.

Belen e Cecilia Rodriguez, disgelo in corso? Le due sorelle potrebbero far presto pace

La rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez potrebbe finalmente essere sanata? Le due showgirl argentine sono oramai ai ferri corti da diversi mesi e neppure l'annuncio della gravidanza di Cecilia e Ignazio Moser sembrerebbe aver intaccato il gelo che si è formato nella famiglia Rodriguez. Tuttavia, alcune recenti indiscrezioni svelano che le due sorelle sarebbero pronte a far pace.

Belen Rodriguez e Cecilia ancora ai ferri corti?

La spaccatura che si è creata tra Belen e Cecilia Rodriguez non sembrava destinata a sanarsi. L'ex moglie di Stefano De Martino e la sorella minore sono da mesi ai ferri corti e nonostante Belen abbia tentato di riallacciare i rapporti, Chechu l'avrebbe messa alla porta. A rivelare l'indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia, nella rubrica Chicchi di gossip: "Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”. Una dichiarazione che evidenzia come tra le due sorelle si sia creata una situazione difficile da sbrogliare.

Secondo Parpiglia, al centro della questione ci sarebbe proprio Ignazio Moser, con cui Belen Rodriguez avrebbe avuto diversi screzi. Cecilia si sarebbe schierata al fianco del marito e futuro padre della loro prima figlia, provocando la rabbia di Belen e l'allontanamento tra loro. Il tutto si sarebbe verificato nel corso della primavera 2025, ma il gelo durerebbe ancora tra le due sorelle. Alla lista di motivi che avrebbe diviso le due sorelle ci sarebbe anche la gestione del marchio di costumi Me Fuì, creato da entrambe e che avrebbe visto Belen prenderne il controllo, escludendo Cecilia.

Tuttavia, secondo una recente indiscrezione, potrebbero esserci segnali di un riappacificamento in corso tra le sorelle Rodriguez, che sarebbero pronte a rivedersi.

Belen e Cecilia pronte a far pace: i primi segnali di "disgelo"

Già nel corso di queste settimane Belen Rodriguez aveva cercato di smentire i rumors di una frattura tra lei e Cecilia, ricordando che tra sorelle è naturale litigare, ma che alla fine "ci si ritrova sempre". Ma, queste rassicurazioni non sono servite a placare le voci di un litigio e del gelo tra le due showgirl, tanto che sembrava che neppure la gravidanza di Cecilia le avesse riavvicinate. Secondo Vanity Fair, tuttavia, le due sorelle sarebbero pronte a far pace e a lasciarsi alle spalle i dissapori che le hanno divise.

Come svelato dalla rivista, Belen e Cecilia Rodriguez si rivedranno a un evento che riguarda la loro linea di abbigliamento e che avrà luogo proprio questa settimana. Si tratterrebbe del primo incontro dal vivo per le due donne dallo scorso marzo. Inoltre, riporta ancora Vanity Fair, altri piccoli segnali di un riavvicinamento sarebbero da ricercare nei messaggi che si sarebbero scambiate le due, dei semplici "ti voglio bene" che indicherebbero che il loro affetto resta immutato nonostante le liti e le incomprensioni.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
news VIP Stefano Oradei coinvolto in un incidente stradale: ecco come sta ora il ballerino
Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
news VIP Uomini e Donne, ritorno di fiamma per l'ex corteggiatrice Giulia Latini e Mattia Carrano?
Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2025: Mariella tormentata dai dubbi, lei e Guido devono stare insieme?
Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
news VIP Uomini e Donne, "Cristina Ferrara non piace alla mamma e agli amici di Gianmarco Steri": l'indiscrezione
Grande Fratello, Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme per una nuova avventura: l'annuncio ufficiale sui social
news VIP Grande Fratello, Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme per una nuova avventura: l'annuncio ufficiale sui social
Dentro la Notizia, gli opinionisti lasciano e corrono da Matano in Rai
news VIP Dentro la Notizia, gli opinionisti lasciano e corrono da Matano in Rai
La Promessa Anticipazioni 9 settembre 2025: Catalina confessa tutto ma Don Alonso non si arrende!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 9 settembre 2025: Catalina confessa tutto ma Don Alonso non si arrende!
Affari Tuoi in crisi, la Rai corre ai ripari: slitta il ritorno di Bruno Vespa
news VIP Affari Tuoi in crisi, la Rai corre ai ripari: slitta il ritorno di Bruno Vespa
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV