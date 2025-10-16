Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: è nata Clara Isabel

News VIP

Fiocco rosa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è nata la loro primogenita Clara Isabel.

È nata Clara Isabel, la primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia del Grande Fratello Vip, emozionantissima, ha dato l’annuncio su Instagram pubblicando alcuni dolci scatti e lo sportivo ha voluto dedicare parole bellissime alla moglie che ha visto più forte che mai in questa avventura.

Cecilia e Ignazio genitori, è nata la figlia Clara Isabel

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nato in modo travolgente, nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte che ha lasciato in diretta nazionale avendo compreso di aver perso la testa per il gieffino. La relazione tra i due è sempre andata a gonfie vele, salvo qualche piccola crisi di coppia poi abilmente superata, diventando sempre più forte al punto da spingere Moser a fare a Cecilia una romantica proposta di matrimonio. La coppia è convolata a nozze con una splendida cerimonia in Toscana, poi si è concessa una lunga luna di miele all’estero, prima di annunciare ufficialmente la gravidanza della Rodriguez.

Per lei non è stato un percorso semplice, la gravidanza non è sorta in modo spontaneo nonostante l’avesse cercata e desiderata a lungo e Cecilia ha raccontato di essersi anche sentita in difetto come donna, non riuscendo a concepire mentre molte persone attorno a lei annunciavano la propria gravidanza. La coppia ha deciso di chiamare la primogenita Clara Isabel in onore della adorata nonna di Cecilia, poi ha vissuto intensamente questo viaggio tra alti e bassi, come ha raccontato la stessa argentina che inizialmente ha faticato ad accettare i drastici cambiamenti del suo corpo. Nel frattempo anche Giulia De Lellis, grande amica di Cecilia, ha annunciato la sua gravidanza insieme al compagno Tony Effe, conosciuto proprio al ricevimento di nozze dell’amica, e così le due hanno condiviso questo percorso insieme.

Cecilia Rodriguez mamma, i primi scatti con Clara Isabel

Mentre Giulia De Lellis ha partorito qualche giorno fa, tornando a casa con la sua amata Priscilla, Cecilia Rodriguez ha avuto un percorso diverso come testimonia il marito Ignazio Moser nelle sue Ig Stories. Alla bella argentina è stato indotto il parto e ha lottato per lunghe ore affinché la figlioletta si decidesse a venire al mondo. Tutto è andato per il meglio e il 15 ottobre 2025 è nata Clara Isabel, primogenita di Cecilia e Ignazio.

“Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… Vi amo”.

Ha scritto Moser pubblicando i primi scatti della bambina su Instagram. Il parto è stato complicato ma è filato tutto liscio per la gioia di entrambi, che ora possono godersi la loro meravigliosa bambina. Su Instagram sono piovuti tantissimi auguri Vip da parte di amici della coppia e di influencer piuttosto noti, tutti molto commossi nel vedere Cecilia e Ignazio realizzare il loro grande sogno di diventare genitori insieme.