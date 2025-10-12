Giulia De Lellis è tornata a casa con la piccola Priscilla: " Lei è un miracolo, grazie Tony, l'amore della mia vita"

News VIP

Priscilla è nata: Giulia De Lellis e Tony Effe travolti dall’emozione del loro primo figlio

Giulia De Lellis è ufficialmente tornata a casa dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, Priscilla, al Policlinico Gemelli di Roma. L’influencer, tra le più seguite d’Italia, ha lasciato l’ospedale accompagnata dal compagno Tony Effe, con cui ha condiviso le emozioni dei primi giorni da neogenitori.

Giulia De Lellis dopo il parto: "Sono in estasi totale, la nostra bambina è un dono immenso”

Sui social, Giulia ha raccontato le sue sensazioni con parole piene di gratitudine e tenerezza. Nelle sue storie Instagram, ha mostrato Tony mentre porta l’ovetto con la loro bambina, accompagnando le immagini con una dedica sentita:

"Grazie a tutti per l’amore, Priscilla è sommersa. È stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie a tutto il team medico che ci ha seguiti con una dedizione incredibile".

Poi, un pensiero speciale per il suo compagno:

"Ma soprattutto grazie all’amore della mia vita, Tony, che non mi ha lasciata sola un secondo"

Una frase che suona come una risposta elegante e affettuosa alle recenti voci di crisi diffuse online da alcuni esperti di gossip, secondo cui la loro relazione sarebbe solo di facciata. L’influencer romana, invece, ha scelto la via della trasparenza e dell’amore per mettere a tacere ogni rumor, condividendo la felicità di un momento che definisce “indescrivibile”. "Mi devo ancora riprendere da questa botta d’amore. Sono in estasi totale", ha scritto Giulia, ringraziando anche la sua famiglia e tutti coloro che le hanno mostrato affetto

Per la coppia, si tratta del primo figlio: una bambina desiderata e accolta come “il dono più grande”, come lei stessa ha raccontato in passato, quando parlava del sogno di diventare madre. Ora quel sogno è realtà: Priscilla è arrivata nel migliore dei modi e ha già riempito di luce la vita dei suoi genitori.